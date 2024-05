Lo que pondría en duda el futuro de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana

La pregunta sigue siendo si Guillermo Ochoa debería ser el portero titular de la Selección Mexicana. El arquero azteca no ha soltado la titularidad desde el 2011, luego de perderse el Mundial de 2010, por decisión de Javier Aguirre, Paco Memo se ha mantenido como el estandarte.

De hecho, el mismo ha declarado que buscará estar en la justa de 2026, donde bstados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones, y con eso imponer un récord que nadie tiene, de estar en seis Copas del Mundo, mismas que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían igualar dentro de dos años.

El aficionado más fan de Guillermo Ochoa en el Mundo

La duda que hay en el futuro de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana

Ahora, para la Copa América, el guardameta buscará ser titular una vez más, pero podría existir la duda en Jaime Lozano de si sí ponerlo en el 11 inicial, esto se debe a la poca actividad que ha tenido en el último semestre con La Salernitana, escuadra con la que descendió en la Serie A.

De hecho, la Temporada completa ha iniciado en 21 partidos, lo que equivale al 60 por ciento de los minutos jugados en el año, aunque también cabe aclarar que tuvo una lesión, que se produjo en un partido con la Selección Mexicana. Ahora para el final de la campaña, en los últimos siete partidos, solo ha tenido participación en uno, el 21 de abril en la derrota de 2-0 ante la Fiorentina.

La falta de ritmo durante los últimos meses podría ser un factor para que Jaime Lozano tome la decisión de darle un cambio al arco de la Selección Mexicana, y así darle oportunidad a Luis Malagón, o a algún otro portero en un torneo internacional como lo es la Copa América.

El futuro de Guillermo Ochoa en el futbol internacional

Lo que también está en duda es su futuro a nivel de clubes, pues en este momento no tiene equipo, una vez que termine la Serie A, Ochoa se quedará sin escuadra, luego de no renovar con la Salernitana, y hasta el momento no tener ofertas claras para su futuro.

Se habló del San Diego FC de la MLS, pero esa parece lejana, primero porque estaría parado hasta febrero de 2025, cuando el equipo haga su debut en el Futbol de los Estados Unidos; además del sueldo, ya que su salario está por encima del tope salarial, y llegar como Jugador Franquicia parece poco probable, ya que ese sitio las franquicias las utilizan para futbolistas de campo.