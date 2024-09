La fecha en la que Guillermo Ochoa regresaría a la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo. El portero mexicano fichó por el AVS Futebol SAD, equipo recién ascendido a la Primera División de Portugal, y que tiene apenas un año de que fue fundado. De hecho, se inscribieron a la Segunda División el certamen pasado, donde culminaron en el tercer sitio de la Tabla General, lo que los clasificó al Play Off para poder acceder a la Primeira Liga.

Esta será la quinta liga europea en la que Paco Memo militará. En el 2014 llegó a Francia con el Ajaccio; luego emigró a España donde estuvo con el Málaga y el Granda; para después irse a Bélgica con el Standard Lieja, previo a volver al América; el año pasado, en enero de 2023 volvió a salir al Viejo Continenete, a Italia con el Salernitana; y ahora al jugará en el futbol luso.

La fecha en la que Guillermo Ochoa podría volver a la Selección Mexicana

Con su nuevo fichaje, luego de estar como agente libre durante todo el verano, Ochoa ya podría volver a ser convocado por la Selección Mexicana, luego de que hace unas semanas, David Medrano confirmará que el veterano no podía ser llamado debido a que no tenía equipo, y no había a donde mandar la solicitud.

Con su fichaje, en caso de que Javier Aguirre y su cuerpo técnico requieran de que Paco Memo sea llamado, ya podría serlo. Los siguientes compromisos de México serían en el mes de octubre, donde está confirmado el duelo ante Estados Unidos, el Clásico de la Concacaf, el día 15 de ese mes, en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Los partidos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA de septiembre

Ahora, el debut de Javier Aguirre, en su tercer etapa con México, será este sábado 7 de septiembre, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda, en punto de las 7:00 PM, desde el Rose Bowl, en Los Angeles; mientras que el segundo encuentro será el 10 del mismo mes, contra Canadá en el AT&T Stadium, de Dallas.