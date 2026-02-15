Aunque el equipo del portero mexicano Guillermo Ochoa cayó en la en la Cyprus League, volvió a ser protagonista. El AEL Limassol, perdió 1-0 frente al Pafos en la jornada 22. El único tanto del encuentro llegó al minuto 29, cuando Bruno sorprendió con un disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta azteca.

Desde los primeros minutos, el conjunto visitante generó peligro constante, especialmente mediante tiros de esquina cerrados que exigieron la intervención de Memo Ochoa. El arquero respondió con salidas oportunas y despejes clave, manteniendo a su equipo en el partido. Sin embargo, la presión sostenida terminó por desgastar a la zaga local y abrió el espacio para que Bruno firmara el golazo que definió el marcador.

Memo Ochoa, destaca bajo los tres palos

A pesar del resultado, Memo Ochoa fue uno de los jugadores más destacado del AEL Limassol. El mexicano realizó al menos dos atajadas de alto nivel en la segunda mitad, evitando que el marcador se ampliara. Sus reflejos y liderazgo fueron determinantes para que el equipo mantuviera opciones de empatar hasta el final.

Un resultado que complica al AEL Limassol para llegar a los playoffs

La derrota deja al AEL Limassol en una situación complicada dentro de la tabla, con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los playoffs. El equipo se encuentra en la séptima posición con 30 puntos, seis por debajo del ultimo puesto de los puestos de clasificación.

Guillermo Ochoa, a sus 40 años, sigue demostrando que su experiencia y calidad son un aporte importante. Aunque el resultado no fue favorable, su actuación dejó claro que continúa siendo un referente bajo los tres palos y un líder indiscutible en el vestidor.

El AEL Limassol deberá reaccionar en las próximas jornadas, mientras Guillermo Ochoa sigue sumando capítulos a su extensa carrera.

