El guiño que lanzó André-Pierre Gignac a Boca Juniors

André-Pierre Gignac sigue consolidándose como una de las más grandes figuras en la historia de Tigres y del futbol mexicano, pero este jueves 28 de julio, mediante sus redes sociales, lanzó un guiño a Boca Juniors que sorprendió a propios y extraños.

El delantero compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece manejando en su auto portando una playera del conjunto Xeneize con la leyenda. “Tráfico time”.

Durante el torneo Apertura 2022, el atacante de los felinos ha marcado tres goles: Frente a Mazatlán en la Jornada 2, ante Atlas en la Jornada 4 y contra FC Juárez en la Jornada 5.

Con estas tres anotaciones se encuentra empatado en el tercer lugar de la tabla de goleadores, empatado con Leo Fernández del Toluca. Rogelio Funes Mori de Monterrey y Lucas Di Yorio marchan en segunda posición con cuatro tantos, mientras que Santiago Giménez, quien está cerca de cerrar su fichaje con el Feyenoord, es el líder con cinco tantos.

Gignac estuvo cerca de llegar a Boca Juniors

Cabe recordar que en el 2019, Gignac estuvo muy cerca de salir de Tigres para fichar con Boca Juniors. Incluso, el propio francés lo confirmó en su momento.

“La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105 (con Tigres). Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres. Hicieron el esfuerzo para mi contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada”, señaló el delantero francés en entrevista para un diario de circulación nacional.

El próximo partido de Tigres será este sábado 30 de julio ante Gallos Blancos de Querétaro en El Volcán. alas 19:05 horas, tiempo de México.