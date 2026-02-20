El guiño de EA FC 26 a Club América y a México: llegó el jugador que todos esperaban

En México y en el mundo entero el EA FC 26 tiene mucha popularidad entre los aficionados del futbol y los videojuegos. En ese contexto, muchos quieren armar su equipo perfecto, ya sea en el Ultimate Team o en el Modo Carrera. En ese contexto, hubo un guiño para los mexicanos fanáticos del Club América, pues llegó el jugador que todos esperaban (que vale más de 100 millones de pesos).

Resulta que hasta hace muy poco tiempo los aficionados no podían elegir a este jugador para que represente a la Selección Nacional de México. Finalmente eso cambió en las últimas horas. Es que el futbolista en cuestión es nada menos que Álvaro Fidalgo –quien se llevó un conmovedor souvenir desde el América hacia España–, recientemente nacionalizado mexicano.

Álvaro Fidalgo pasó de España a México por su paso por el Club América

Justo antes de ser transferido al Real Betis de La Liga, el mediocentro de 28 años obtuvo la nacionalidad mexicana y la posibilidad de ser elegible para la Selección Nacional de México tras las exigencias de la FIFA de que tenga al menos 5 años viviendo en el país por el que va a jugar. Así, el EA FC le cambió la bandera europea por la azteca.

Quienes quieran disputar un torneo internacional en el videojuego, o simplemente elegir a México como equipo para una Partida Rápida, ahora podrán seleccionar a Álvaro Fidalgo, el tricampeón con Club América y figura de la Liga BBVA MX transferida a La Liga española.

Ya pusieron a Álvaro Fidalgo como Mexicano en FC 26 🔥 pic.twitter.com/BqrryBbRLy — Isaac Escorcia (@EscorciaMx) February 19, 2026

Las stats de Álvaro Fidalgo en el EA FC 26

En las últimas horas Cmtracker, sitio especializado en el videojuego de la compañía estadounidense, publicó la información más reciente sobre la carta base de Álvaro Fidalgo en el EA Sports FC 26. El futbolista de nacionalidad mexicana tiene las siguientes stats y características: