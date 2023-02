‘Gullit’ Peña revela cómo llegó a los Emiratos Árabes Unidos

Carlos Peña sorprendió a todos al firmar en este mercado invernal con el Al Dhaid de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el ‘Gullit’ reveló que nunca se quedó sin equipo, ya que por varias semanas se manejó la opción de llegar a este club.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el experimentado futbolista mexicano contó cómo fue su llegada a este equipo que milita en la Segunda División de aquella nación de Medio Oriente.

‘Gullit’ Peña pudo ir a España

“Muy contento por estar ahora en este lindo país, fue Braulio Luna quien me acercó a mi agente actual, tomamos la decisión de venir para acá, habíamos platicado la posibilidad de ir a una segunda (división) de España o venir para acá”, relató.

El anterior conjunto en el que jugó el ‘Gullit’ Peña fue en el Vida, en donde tuvo un paso breve que provocó muchas especulaciones sobre el destino de su carrera.

“Ya había dado mi palabra con el equipo Vida de Honduras, entonces no podía fallar a eso, rescindimos contrato. Eso que salió que me quedaba sin equipo, la gente empezó a hablar, pero no me desgasto en cosas que no me llaman la atención, entonces rescindimos contrato ya que no estaba en mis planes seguir allá”, reiteró.

Sin embargo, Carlos Peña se encuentra muy convencido de la decisión que tomó en esta nueva aventura por el extranjero, ya que ha pasado por equipos como el Rangers de Escocia, CD FAS de El Salvador y Antigua GFC de Guatemala.

Respecto a las críticas a las que constantemente está expuesto, declaró que las hace a un lado y que considera que hay más gente que le muestra mensajes de apoyo sobre sus actuaciones en la cancha.

“No sé si sea cruel o no, cuando salen cosas negativas siempre vienen cosas positivas. No desgasto mi energía en cosas que a veces ni son ciertas, pero me sirven de ejemplo y mientras tenga a la gente que me ame alado, que el mundo ruede”, comentó.

De hecho, el ‘Gullit’ sigue siendo muy apreciado en León, en donde vivió sus mejores momentos y consiguió un bicampeonato de la LIGA BBVA MX.

