Gustavo Del Prete: “Espero hacer goles, no me gusta vender humo”

Los Pumas presentaron de forma oficial a sus cuatro refuerzos de cara al Apertura 2022. Las flamantes corporaciones son encabezadas por el argentino Gustavo Del Prete, quien llega de Estudiantes de la Plata a petición del técnico Andres Lillini.

El delantero sudamericano aprovechó para darle un mensaje a la afición azul y oro de cara al arranque del torneo.

“Quiero hacer muchos goles, para ayudar al equipo, no me gusta prometer cosas, no me gusta vender humo. Lo principal es adaptarse a un club nuevo, estoy ilusionado, me recibieron y estoy contento de estar acá”, dijo Del Prete.

¿En dónde está la grandeza de los Pumas? | El Dictado

Por otra parte, aseguró que se siente comprometido con la directiva y los Pumas, quienes hicieron un gran esfuerzo por traerlo a la liga BBVA MX .

“El compromiso que le puedo decir a la afición, no soy de prometer cosas, es dar el máximo en los entrenamientos, intentar ganar todos los partidos, sé que el equipo va a dar el máximo para poder ganar. El esfuerzo, dedicación, trabajo en la semana todo será al máximo nivel”, expresó el atacante argentino.

Te puede interesar: Del Prete se estrena como goleador de Pumas en la pretemporada

Del Prete hará dupla de ataque con Juan Ignacio Dinenno

Gustavo Del Prete se animó a llenar de elogios a su nuevo compañero en el ataque y compatriota, Juan Ignacio Dinenno.

“Es un gran delantero y un excelente jugador, espero poder ayudarlo en el ataque y también a mis otros nuevos compañeros del club”, sentenció el argentino.

En otro orden, Gil Alcalá, llega para disputar el marco ante la salida de Alfredo Talavera, Cesar Huerta procedente del Guadalajara, Adrián Aldrete para cubrir la lateral que dejó la partida de Alan Mozo. Hasta el momento el club universitario no cierra las puertas para una incorporación más en las próximas semanas.

Te puede interesar: Oficial: Juan Ignacio Dinenno renueva contrato con Pumas

Otra de las novedades para los universitarios es que la directiva confirmó que tendrán un juego amistoso ante el Celta de Vigo de España como pare de su pretemporada, solo falta por definir la fecha y sede. Este viernes los felinos viajan a Estados Unidos para sus respectivos amistosos ante América y Rayados de Monterrey.