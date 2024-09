El dardo que lanzó Gustavo Lema a Javier Aguirre

Pumas sigue con su mala racha y Gustavo Lema no encuentra el camino en este torneo Apertura 2024. El DT universitario mostró su descontento con la derrota en CU y también se animó a mandarle un mensaje a Javier Aguirre luego de la no convocatoria de Julio González a la Selección Mexicana.

“No lo puedo saber porque lo que patean es un golazo. Son profesionales. Julio está en un nivel bárbaro, es un primer llamado y debe ser tenido en cuenta. Fue seleccionado y tuvo una gran Copa América y tiene mucha experiencia de remar y nada que decir con Julio. Lo apoyamos, algo parecido al Chino. No parecen que lo necesiten, pero nuestra función es estar a su lado”, dijo el estratega felino.

El estratega argentino analizó el presente de su equipo

Por otro lado, se refirió en conferencia a las tres derrotas consecutivas que ha sufrido el cuadro de la UNAM.

“Lo de bache no sé si es de resultados, puede ser. Son tres, pero yo tengo que analizar rendimiento y no me alcanza, pero no son justificaciones. Somos Pumas. Hay que hacer un análisis, ver los goles cómo vienen. Pudimos hacer el segundo, pero está trabajado hasta el hartazgo el tercer gol que es el mismo que hace Austin. Hay que trabajar y trabajar. Hay un gran plantel. Hay cuatro jugadores fuera, uno de ellos internado”, comentó Lema.

Finalmente, le envió un mensaje a la afición tras la derrota ante Tigres.

“A la afición hay que darle resultados. Trabajamos para eso, pero es un proceso. En 10 años es la segunda mejor campaña del equipo y me tocó ser parte de ella. Clasificamos a las dos liguillas. El plantel lo armé yo y participé en el torneo pasado. Estamos armando un equipo muy interesante que tiene todo para darle al equipo lo que quiere. Yo estoy más enojado que nadie”, sentenció el DT de Pumas.

