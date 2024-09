DT de Pumas se pronuncia acerca de la gente que pide su salida

Tras la victoria ante Puebla en el estadio olímpico Universitario, Gustavo Lema tiene un tanque de oxígeno y un respiro. El estratega argentino cortó una racha de 4 derrotas consecutivas entre Leagues Cup y Liga BBVA MX.

“Es la vorágine que se vive. Es lo que hay. No hay que quejarse. En fecha 4 estábamos segundos y en la 6 ya pedían mi salida. Nada, en la 8 recuperamos donde estábamos. Estamos en competencia y es culpa nuestra generar la expectativa, pero la copa no te la dan en la fecha 8, ni la liguilla te la asegura. Es largo. Uno entiende el descontento y mientras lo hagan conmigo, no pasa nada, hay que apoyar a los jugadores.Me contaron que insultaron a Hugo Sánchez tras el bicampeonato, entonces imagínense a mí. Cuando la gente tenga resultados va a volver. Estamos acostumbrados”, afirmó Lema.

Resumen: Tigres 1-0 Atlético San Luis | Jornada 7 del Apertura 2024

Lema piensa en el futuro de Pumas

Por otra parte, se refirió a lo que hizo bien hoy Pumas en el partido y lo que se viene para el cuadro felino.

“Hoy a mí una de las cosas que más me gustó es que estuvimos 40 minutos en los que tuvo mucha paciencia. No fuimos efectivos, cruzaba la pelota, pero el equipo tuvo paciencia. La tenencia con más profundidad y me parecía una producción buena y un nerviosismo que se puede transformar en imprecisiones. Nos quedamos metidos y fue cuando Puebla saca un par de tiros. Retomamos el segundo tiempo y fue todo de Pumas. Cada rival tiene su complejidad. Ahora es Xolos”, sentenció el DT argentino.

En Puebla se fueron molestos con la derrota

Por otro lado, José Manuel de la Torre, director técnico de Puebla, aseguró que se va con un sabor agridulce de CU tras caer por la mínima ante los felinos.

“Es difícil, se le va la pelota y le ganan la posición. Sí había cierta distancia. Lo que marcara estaba bien. Es difícil decirte los aprendizajes. Tienes que analizar bien el partido y ahí hacer las acciones correctivas. Siempre se aprende y mucho más de los errores. Hay que fijarse en todo para que no vuelva a suceder. Es eso, es el resultado. El equipo en el primer tiempo no tuvimos la posesión de la pelota. Al final del primer tiempo tuvimos situaciones con jugadas que debimos anotar. La forma en la que se da el gol en pelota parada, chocamos la marca, teníamos muy claro eso. Nos deja un sabor amargo”, afirmó el técnico de la Franja.

Más allá de la victoria, la afición universitaria mostró su molestia por la manera en la que juega el equipo y lo mucho que le cuesta generar opciones claras de gol frente al arco rival.

