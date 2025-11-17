La selección de Concacaf que no juega como local en su país por seguridad y está a un paso de calificar al Mundial 2026

A un paso se encuentra la selección de Haití para hacer historia y clasificarse en forma directa al Mundial 2026 jugando sus encuentros de eliminación fuera de su territorio, aunque administrativamente es local, la realidad es que todos sus partidos ha sido como visitante.

La crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país caribeño ha obligado a la Federación Haitiana de Futbol a disputar sus partidos como local en sedes alternas, como Puerto Rico, Aruba y Curazao. La situación política y social en Puerto Príncipe y otras ciudades no permite garantizar la seguridad de jugadores, rivales y aficionados, además de que los estadios locales no cumplen con los estándares exigidos por FIFA y Concacaf.

¿Dónde juega Haití sus partidos de local?

La violencia de pandillas, la falta de infraestructura adecuada y la inestabilidad gubernamental han convertido a Haití en un territorio inviable para albergar partidos de eliminatoria mundialista. Por ello, el equipo dirigido por Sébastien Migné ha tenido que adoptar para los últimos partidos de eliminación como su “casa” al estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao, jugando siempre en condición de visitante simbólico.

En lo deportivo, Haití mantiene muy vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026, que se jugará en territorio de México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente se encuentra en la fase decisiva de la eliminatoria de Concacaf y necesita sumar puntos clave para asegurar su lugar a la Copa del Mundo. El escenario es claro: Haití debe ganar su próximo partido y que Honduras no se lleve el triunfo ante Costa Rica y así conseguir la clasificación directa.

El rival será Nicaragua, un duelo que se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao a partir de las 19 horas tiempo del centro de México. Haití confía en su generación joven y en la explosividad de jugadores como Frantzdy Pierrot, quien ha sido clave en la ofensiva caribeña.

¿Qué necesita Haití para clasificarse al Mundial 2026?

Haití se encuentra empatado con Honduras en su grupo sumando 8 unidades teniendo los catrachos mejor diferencia de goles, mientras Costa Rica suma seis puntos.

Para clasificar, Haití necesita una victoria que lo mantenga en zona de acceso directo y que no gane Honduras. El empate podría complicar sus aspiraciones, mientras que una derrota lo obligaría a buscar el repechaje intercontinental, sino hasta ser eliminado del torneo.

La realidad es que, aunque Haití no puede jugar en su país, ha demostrado resiliencia y carácter. Cada partido se convierte en una muestra de orgullo nacional, con aficionados haitianos viajando para apoyar a su selección. El sueño de volver a un Mundial, tras su histórica participación en Alemania 1974, sigue vivo.

