Nació con problemas visuales, le dijeron que no podía practicar deportes pero aún así hizo campeona a su Selección

La Selección Femenina de Inglaterra escribió su nombre en la historia del futbol al consolidarse bicampeón de la Eurocopa.

Esto lo hizo con Hannah Hampton bajo los tres postes. Una futbolista que en su infancia escuchó las palabras “nunca serás futbolista profesional”.

¿Qué diagnóstico de salud tuvo Hannah Hampton, la portera de Inglaterra?

Desde muy pequeña fue diagnosticada con estrabismo, una condición que implica desalineación ocular y afecta gravemente la percepción de profundidad. A los tres años, fue sometida a tres cirugías correctivas que lograron mejorar, aunque no resolver completamente, el problema. Los médicos incluso advirtieron a sus padres que probablemente no podría jugar al fútbol, y menos a un a nivel profesional.

A pesar de esos pronósticos, Hampton perseveró. De niña jugaba como delantera en las categorías inferiores del Villarreal CF en España, donde se mudó con su familia a los cinco años. Al regresar a Inglaterra en 2010, pasó a jugar de portera en las academias de Stoke City y Birmingham City con quienes debutó profesionalmente en 2017. Fue distinguida como Young Player of the Season (2018-19) y Player of the Season (2020-21).

En julio de 2021, fichó por Aston Villa, donde continuó consolidándose. Dos años después, en julio de 2023, Chelsea contrató sus servicios, y desde entonces ha sido la portera indiscutible del club, ayudándoles a ganar títulos de liga y copa, culminando una temporada invicta y compartiendo el Golden Glove 2024‑25.

La trayectoria de Hannah Hampton con la Selección de Inglaterra

Su carrera internacional también ha sido meteórica. Debutó con Inglaterra el 20 de febrero de 2022 en la Arnold Clark Cup, en un empate 0‑0 ante España, y formó parte del equipo ganador del Eurocopa Femenina 2022, aunque en ese torneo no fue titular.

Sin embargo, enfrentó enormes obstáculos: fue excluida del entorno de la selección tras el Euro 2022 y también del Aston Villa a los 21 años debido a supuestas dudas sobre su actitud, lo que la llevó incluso a plantearse abandonar el fútbol. A pesar de ello, decidió perseverar y trabajó para revertir la situación con Aston Villa y luego con Chelsea, obteniendo finalmente su oportunidad en la selección absoluta.

La retirada de Mary Earps en mayo de 2025 abrió el camino para que Hampton se convirtiera en la portera número uno de Inglaterra de cara a la Euro 2025. En el torneo, fue determinante: en los cuartos de final salvó dos penales contra Suecia pese a sufrir una hemorragia nasal, y fue nombrada Player of the Match. En la final frente a España, detuvo los lanzamientos de Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí, siendo pieza clave para que Inglaterra retuviera el título europeo a través de una dramática tanda de penales (3‑1 tras 1‑1 en el tiempo reglamentario).