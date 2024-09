Hansi Flick respalda a ter Stegen: “Lo importante es aprender de los errores”

El Barcelona cayó en su debut de Champions League a manos del Mónaco este jueves, debido en gran parte a un error de Marc-André ter Stegen que le costó una temprana expulsión a los blaugranas. Sin embargo, el arquero alemán del conjunto catalán fue respaldado por su técnico antes de que el equipo viaje a Villarreal el domingo en busca de mantener el paso perfecto en LaLiga.

“Creo que es uno de sus puntos fuertes, el juego por abajo. No solo hacer paradas, sino también jugar con los pies. Es un estilo de nuestro juego, queremos construir y armar el juego no solo con balones largos. Muchas veces las jugadas empiezan desde él. Ha reconocido que ha cometido un error, somos seres humanos. Lo importante es aprender de los errores y espero que para la próxima tengan las consignas claras. Para mí es agua pasada”, confesó Hansi Flick.

Lógicamente, el Barcelona no se salvó de las críticas después de ser derrotado por un equipo que sobre el papel parecía inferior, pero ahora habrá que darle vuelta a la página y mantener distancia en el campeonato local con respecto al Atlético de Madrid y Real Madrid. Los culés tendrán oportunidad de sacarse la espinita en la Champions League el próximo martes 1 de octubre cuando reciban al Young Boys de Suiza.

“A fin de cuentas, un partido es un partido y si lo pierdes las cosas no han salido tan bien. No me importa demasiado lo que sucede fuera. Lo importante es que tengamos una idea clara cuando analizamos los partidos. Es importante, hay que ser honesto con los jugadores. Si ganamos o perdemos siempre lo mismo. Algunas veces es mejor analizar una victoria, claro. No fue un mal partido nuestro, no jugamos mal, nos centramos en lo que viene mañana”.

Los próximos partidos del Barcelona

El Barcelona visita al Villarreal este domingo 22 de septiembre en la Jornada 6 de LaLiga y posteriormente recibirá al Getafe. Antes de medirse al Young Boys en la Champions League viajarán a Osasuna.

