¿Harry Kane es realmente una amenaza para México? Todas las estadísticas de la estrella de Inglaterra

México se enfrenta a Inglaterra en el Estadio CDMX, que trae pesadillas a los ingleses. En octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los del Reino Unido jugarán en la Ciudad de México y gran parte de la atención está puesta en Harry Kane. Sus números en la última temporada son históricos y llegan justo antes de enfrentar a la Selección Mexicana.

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Harry Kane marcó un doblete ante RD Congo y confirma atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero inglés suma 72 goles en 62 partidos entre el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra durante la temporada 2025/26. Sus cifras lo colocan apenas por detrás del récord de Lionel Messi en 2011/12, cuando el argentino marcó 82 goles en 69 encuentros.

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Harry Kane llega como la principal amenaza para México

El atacante del Bayern marcó 61 goles con su club y otros 11 con Inglaterra. Dentro del Mundial 2026 ya acumula 5 goles y pelea la tabla de goleo HOY.

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Los números de Harry Kane antes de enfrentar a México

Harry Kane suma 5 goles en la Copa del Mundo y mantiene promedio superior a un gol por partido durante toda la temporada. Además, Inglaterra suele obtener resultados positivos cuando el delantero logra marcar.

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Pese a sus cifras, México intentará limitar su influencia con una defensa que mostró solidez durante el torneo. El reto principal será evitar espacios dentro del área y controlar los centros laterales, una de las principales armas del atacante inglés.

Harry Kane domina las estadísticas ofensivas también en la Champions League

Kane registra dos hat-tricks en Champions League y ya rompió el récord como el jugador inglés con más goles en la historia del torneo. También estableció la mejor marca para un inglés en una sola edición de Champions con 14 goles en la temporada 2025/26. El delantero suma 54 goles en 70 partidos dentro del torneo europeo. En el Bayern anotó 33 en 38 duelos de UCL.

Los resultados de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026

Jornada 1 — Inglaterra 4-2 Croacia

Jornada 2 — Inglaterra 0-0 Ghana

Jornada 3 — Panamá 0-2 Inglaterra

16avos de Final — Inglaterra 2-1 RD Congo

Octavos de Final — Inglaterra vs. México

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