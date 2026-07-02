Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY jueves 2 de julio; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?
Las grandes estrellas compiten por ser el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se mantiene muy apretada mientras se disputan los dieciseisavos de final. Las principales figuras del torneo siguen sumando goles y la clasificación podría tener grandes cambios después de los partidos de este jueves 2 de julio.
Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato de la tabla de goleo con 6 anotaciones cada uno. Todo se igualó cuando Kiki le marcó un doblete a Suecia en 16avos de Final. Ambos delanteros llegan como los principales candidatos para terminar como máximos goleadores del torneo.
Otros cracks buscan ganar la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Detrás de Messi y Mbappé aparece Erling Haaland con 5 goles, al igual que Harry Kane. El delantero noruego se mantiene cerca del primer lugar y todavía tiene margen para seguir creciendo en la clasificación. Más abajo están Ousmane Dembélé y Vinícius Jr., ambos con 4 tantos en lo que va del campeonato.
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La tabla también muestra otros nombres que continúan en competencia. Julián Quiñones también destaca entre los mejores anotadores con 3 goles para la Selección Mexicana. Cristiano Ronaldo también tiene 2.
Messi y Mbappé dominan la carrera por la Bota de Oro
La lucha entre Lionel Messi y Kylian Mbappé se convirtió en uno de los grandes focos del Mundial. El argentino suma seis goles en menos partidos disputados, mientras que el francés tiene ventaja en asistencias, criterio que puede definir el desempate en la clasificación final.
Mbappé atraviesa uno de sus mejores momentos en Copas del Mundo y ya igualó a Messi en anotaciones dentro del torneo actual. Del otro lado, el capitán argentino continúa ampliando su legado histórico y Messi ya aparece como el máximo goleador de todos los tiempos en Mundiales.
Tabla de goleo del Mundial 2026 hasta HOY 2 de julio
- Kylian Mbappé (Francia) - 6 goles
- Lionel Messi (Argentina) - 6 goles
- Erling Haaland (Noruega) - 5 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 5 goles
- Ismaila Sarr (Senegal) - 4 goles (eliminado en 16avos)
- Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles
- Vinícius Jr. (Brasil) - 4 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles (eliminado en grupos)
- Folarin Balogun (Estados Unidos) - 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles
- Julián Quiñones (México) - 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles
- Kai Havertz (Alemania) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Cristiano Ronaldo - 2 goles (juega hoy vs. Croacia)
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