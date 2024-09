El Bayern Múnich perdería una pieza clave para la Champions League

El Bayern Múnich parece haber perdido a una de sus piezas importantes en el peor momento posible. Este sábado durante el empate en la Jornada 5 de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, uno de los mejores delanteros de Europa salió del partido con aparente lesión. Harry Kane se retiró al minuto 86 con una visible molestia. El inglés podría perderse el duelo de Champions League de la próxima semana.

No fue el mejor de los cotejos para el artillero de la isla, pero el hecho de que haya abandonado el terreno de esa forma encendió las alarmas entre el cuerpo técnico de Vincent Kompany. Los visitantes comenzaron ganado en el Allianz Arena con anotación de Robert Adrich, pero los locales igualaron a poco del medio tiempo con respuesta de Aleksandar Pavlovic. No hubo nada para nadie en el complementario y el ‘Gigante de Baviera’ sigue siendo líder de la competición.

Habrá que seguir de cerca el desarrollo de Kane en los próximos días, pues el Bayern viajará a Inglaterra para enfrentar al Aston Villa el miércoles 2 de octubre en el certamen internacional. Cabe recordar que el goleador hizo cuatro anotaciones hace un par de semanas durante la goleada de 9-2 que el conjunto teutón le propinó en casa al Dinamo Zagreb.

“No soy médico, pero espero que no sea nada grave. Aún es pronto para decirlo. Espero que esté listo para el miércoles”, dijo Kompany sobre su jugador después del empate. La aparente lesión a Kane surgió después de un choque que lo dejó adolorido por largo tiempo.

El veterano delantero comanda la lista de goleadores en la Bundesliga con cinco dianas, mientras que en la Champions League tiene los cuatro que hizo en la primera jornada y también es líder.

Próximos partidos del Bayern Múnich

- Aston Villa vs Bayern Múnich - Jornada 2 Champions League - miércoles 2 de octubre, 13:00 horas (TCM)

- Frankfurt vs Bayern Múnich - Jornada 6 de la Bundesliga - domingo 6 de octubre, 09:30 horas (TCM)

- Bayern Múnich vs Stuttgart - Jornada 7 de Bundesliga - sábado 19 de octubre, 10:30 horas (TCM)

