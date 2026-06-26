Hasta la propia FIFA esperaba el partido Haaland vs Mbappé: “Duelo de titanes”

La Selección de Francia buscará el liderato del Grupo I al enfrentarse a su similar de Noruega. El enfrentamiento ha causado grandes expectativas debido a que cada una de las selecciones contará con dos pesos pesados en sus filas. Por el lado de los galos veremos a Kylian Mbappé y por el otro a Erling Haaland.

Las emociones por el encuentro llegaron a tal punto que la propia FIFA lanzó un artículo oficial en el que titularon el enfrentamiento como un “duelo de titanes", haciendo alusión a Mbappé y Haaland como dos de los referentes que buscarán lucirse en lo que parece ser un duelo histórico.

|Instagram: Erling Haaland / Kylian Mbappé

Qué dijo la FIFA sobre el duelo entre Haaland y Mbappé

La FIFA describió la jerarquía de Kylian Mbappé y Erling Haaland como la de los “dos mejores futbolistas de la actualidad” . En ese sentido, el registro de los atacantes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ avala su buen momento al contar con 4 goles cada uno.

Cabe mencionar que es la primera vez que se vio un cruce entre Mbappé y Haaland a nivel selección, por lo que el encuentro mundialista fue importante para alimentar un duelo entre dos goleadores de élite mundial. El noruego busca dejar una gran impresión en su primer Mundial y el francés busca acrecentar su legado con una copa a sus espaldas.

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El historial del Noruega vs Francia antes del partido por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la victoria de los galos por 4-1, hubo 16 enfrentamientos entre Francia y Noruega a lo largo de su historia. El equipo galo cuenta con un saldo positivo de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El último partido también había sido a favor de los franceses por un contundente marcador de 4 a 0 en un amistoso internacional. En cuanto a la última victoria de Noruega, debemos remontarnos al 2010, cuando vencieron 2 a 1 a Francia en un amistoso.

Haaland y Mbappé se enfrentarán por primera vez a nivel selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|@k.mbappe @erling

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