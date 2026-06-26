Kylian Mbappé vs Erling Haaland en el Mundial 2026: cuál tiene el salario más alto
El delantero de Francia y el de Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Francia y Noruega se enfrentan con estadio y lugar confirmado este viernes 26 de junio de 2026 por la fecha 3 del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se vuelve aún más importante por el cruce de figuras: Kylian Mbappé y Erling Haaland se verán las caras en este duelo de fase de grupos. Sus goles y sus salarios son temas de conversación.
Mientras muchos se preguntan por qué no juega Haaland en Noruega vs. Francia, lo concreto es que la comparación de salarios entre ambos da un resultado casi idéntico. Sí, el “Androide” y la “Tortuga” Mbappé ganan prácticamente el mismo salario en el Real Madrid y el Manchester City.
La poca diferencia de salario entre Kylian Mbappé y Erling Haaland
De acuerdo a los datos de Capology, en el Manchester City Haaland percibe una suma de 27.3 millones de libras esterlinas por temporada, lo que equivale a 31.5 millones de euros. En tanto, en el Real Madrid Mbappé gana 31.25 millones de euros por año.
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¿Cuándo juegan 16avos de final Francia y Noruega?
El Martes, 30 de junio 2026 el que termine líder del Grupo I jugará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey contra un tercero (C/D/F/G/H). En tanto, cuatro horas antes jugará el que termine 2º del grupo frente a Costa de Marfil en el Estadio Dallas.
El calendario de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Martes, 16 de junio 2026 — Francia 3-1 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)
- Lunes, 22 de junio 2026 — Francia 3-0 Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia (Estados Unidos)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega v Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)
El calendario Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Martes, 16 de junio 2026 — Irak 1-4 Noruega – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)
- Lunes, 22 de junio 2026 — Noruega 3-2 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega v Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)
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