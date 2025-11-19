deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Hasta mejor que Gilberto Mora! El jugador de México que sorprendió pese a la derrota con Paraguay

Fue el futbolista de la Selección Mexicana que mejor puntaje recibió en el partido frente a la selección paraguaya

¡Hasta mejor que Gilberto Mora! El jugador de México que sorprendió pese a la derrota con Paraguay
Gilberto Mora y la Selección Nacional de México vs. Paraguay.
Diego Gonzalez
Selección Azteca
Compartir

Gilberto Mora ha tenido los minutos contados en el partido entre la Selección Nacional de México y su par de Paraguay . A pesar de la derrota por 2-1, el equipo de Javier Aguirre tuvo puntos positivos como el del futbolista de Xolos de Tijuana. No obstante, hubo otro jugador que sorprendió y que fue el mejor calificado del encuentro ante los sudamericanos.

El estadio Alamodome de San Antonio fue testigo del flojo nivel del equipo del Vasco Aguirre, que perdió 2-1 y dejó malas sensaciones . Sin embargo, hubo un jugador con mejor puntaje que el resto: Orbelín Pineda. Un reconocido sitio de estadísticas le puso una puntuación de 7.9 al mediocentro de 29 años.

Orbelín Pineda en la Selección Nacional de México vs Paraguay
Orbelín Pineda en la Selección Nacional de México vs Paraguay.

De hecho, el del mediocentro ofensivo del AEK Atenas FC fue el puntaje más alto en México y únicamente estuvo por debajo de Julio Enciso, quien ingresó tras estar en el banco de relevos y terminó siendo la figura del encuentro para Paraguay y en general. El entrenador Gustavo Alfaro disfrutó de este jugador.

TE PUEDE INTERESAR:

Orbelín Pineda jugó más minutos que Gilberto Mora

Tan bueno fue el rendimiento de Pineda que el propio entrenador decidió dejarlo en el campo de juego durante los 90 minutos. En cambio, a Gil Mora lo reemplazó a los 67 minutos para darle lugar a Armando González. Claro, la ‘Hormiga’ merecía minutos tras su excelente semestre en las Chivas de Guadalajara.

México Paraguay
Crédito: Mexsport

Así jugó Orbelín Pineda en México - Paraguay

De acuerdo a las estadísticas brindadas por SofaScore, el rendimiento de Orbelín Pineda fue calificado con un 7.9 como el mejor de la Selección Mexicana. Sus números en el partido entre México y su par de Paraguay fueron los siguientes:

  • 1 intento de tiro a portería
  • 45 toques
  • 4 faltas recibidas
  • 1 penalti provocado
  • 87% de pases precisos
  • 100% de pases largos acertados
  • 4/4 entradas ganadas
  • 1 intercepción
  • 3 recuperaciones
  • 8/11 duelos ganados

Los números de Orbelín Pineda esta temporada

De acuerdo a BeSoccer, las estadísticas de Orbelín Pineda esta temporada en el AEK Athens de Grecia son:

  • Partidos jugados: 20
  • Encuentros disputados como titular: 16
  • Goles: 2
  • Asistencias: 3
  • Tarjetas: 3 amarillas.
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se calentó el partido! Expulsan a auxiliar de Paraguay tras fuerte reclamo | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
Gol de Paraguay ANULADO por falta | México vs Paraguay | Fecha FIFA
×
×