¡Hasta mejor que Gilberto Mora! El jugador de México que sorprendió pese a la derrota con Paraguay
Fue el futbolista de la Selección Mexicana que mejor puntaje recibió en el partido frente a la selección paraguaya
Gilberto Mora ha tenido los minutos contados en el partido entre la Selección Nacional de México y su par de Paraguay . A pesar de la derrota por 2-1, el equipo de Javier Aguirre tuvo puntos positivos como el del futbolista de Xolos de Tijuana. No obstante, hubo otro jugador que sorprendió y que fue el mejor calificado del encuentro ante los sudamericanos.
El estadio Alamodome de San Antonio fue testigo del flojo nivel del equipo del Vasco Aguirre, que perdió 2-1 y dejó malas sensaciones . Sin embargo, hubo un jugador con mejor puntaje que el resto: Orbelín Pineda. Un reconocido sitio de estadísticas le puso una puntuación de 7.9 al mediocentro de 29 años.
De hecho, el del mediocentro ofensivo del AEK Atenas FC fue el puntaje más alto en México y únicamente estuvo por debajo de Julio Enciso, quien ingresó tras estar en el banco de relevos y terminó siendo la figura del encuentro para Paraguay y en general. El entrenador Gustavo Alfaro disfrutó de este jugador.
Orbelín Pineda jugó más minutos que Gilberto Mora
Tan bueno fue el rendimiento de Pineda que el propio entrenador decidió dejarlo en el campo de juego durante los 90 minutos. En cambio, a Gil Mora lo reemplazó a los 67 minutos para darle lugar a Armando González. Claro, la ‘Hormiga’ merecía minutos tras su excelente semestre en las Chivas de Guadalajara.
Así jugó Orbelín Pineda en México - Paraguay
De acuerdo a las estadísticas brindadas por SofaScore, el rendimiento de Orbelín Pineda fue calificado con un 7.9 como el mejor de la Selección Mexicana. Sus números en el partido entre México y su par de Paraguay fueron los siguientes:
- 1 intento de tiro a portería
- 45 toques
- 4 faltas recibidas
- 1 penalti provocado
- 87% de pases precisos
- 100% de pases largos acertados
- 4/4 entradas ganadas
- 1 intercepción
- 3 recuperaciones
- 8/11 duelos ganados
Los números de Orbelín Pineda esta temporada
De acuerdo a BeSoccer, las estadísticas de Orbelín Pineda esta temporada en el AEK Athens de Grecia son:
- Partidos jugados: 20
- Encuentros disputados como titular: 16
- Goles: 2
- Asistencias: 3
- Tarjetas: 3 amarillas.