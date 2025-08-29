deportes
¡Hat-trick de Canales! | Puebla 1-4 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

¡Explosión regia en el Cuauhtémoc! Al minuto 66, Sergio Canales firmó su tercer gol de la noche y el cuarto de Monterrey con una definición quirúrgica que selló la goleada. Tras una jugada colectiva de alto nivel, el español recibió en zona frontal, se acomodó con clase y disparó al poste derecho, dejando sin opciones al arquero poblano.

Liga MX
