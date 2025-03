Toluca sufre una sensible baja previo al partido ante Pachuca por lesión

Esta sábado 29 de marzo del 2025, el conjunto del Toluca sufrió una sensible baja para el encuentro vs Pachuca. Previo al silbatazo inicial, durante el calentamiento del equipo, Hector Herrera tuvo una lesión muscular que no le permitió disputar el encuentro pues iba a salir de titular.

La alineación que había mandado el Turco Mohamed previo a la lesión de HH era:

Portero: Lopez

Defensas: Gallardo, Pereira, Méndez y Barbosa

Mediocampistas: Vega, Herrera, Domínguez y Ruiz

Delanteros: Paulinho y Angulo

Con la lesión de Hector, en su lugar en el once inicial entró Franco Romero. Por el momento, el equipo de los diablos no ha dado a conocer la gravedad de la lesión de Herrera. En principio, señalaron que es una lesión muscular, luego de que le hagan los estudios medicos correspondientes, se podrá saber su lesión y la gravedad.