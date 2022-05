Héctor Herrera recibe el cariño de los aficionados del Atlético

Madrid, España. El jugador mexicano Héctor Herrera recibió el cariño de los aficionados del Atlético de Madrid en un acto de despedida que el club le organizó, junto al uruguayo Luis Suárez al término del partido ante el Sevilla el cual terminó 1-1.

Ambos futbolistas, que abandonan el equipo colchonero al término de esta temporada de LaLiga española, saltaron al césped con sus familias para ser recibidos por cuerpo técnico y plantilla rojiblanca, que les esperaban haciendo un pasillo.

🇲🇽 Tu entrega, tu carácter y tu garra, como un guante para la rojiblanca, 𝗵𝗲𝗿𝗺𝗼𝘀𝗼 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼.



¡Gracias por todo, @HHerreramex!

❤️🤍 pic.twitter.com/eYBCAtzRNX — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

Héctor Herrera (32 años) llegó al Atlético de Madrid en 2019 y Luis Suárez (35 años) en 2020.

“Siento mucho agradecimiento por haber estado aquí. Ha sido un sueño para mí. Ha sido un placer estar en este equipo con grandes jugadores y personas y con esta gran afición. Gracias a todos por el apoyo. Aúpa Atleti”, declaró el jugador de la Selección Mexicana.

👏❤️🤍 El Wanda @Metropolitano se pone en pie para homenajear a @LuisSuarez9 y @HHerreramex, que hoy se despiden de la familia atlética.



Por su parte, Luis Suárez dijo que llevará al Atlético “en el corazón”.

“Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. No lo voy a olvidar. Gracias también a los compañeros. Lo que tenía que hacer es devolver el cariño y para eso di el doscientos por ciento a un club que me abrió las puertas en un momento difícil. Gracias a la afición. Gracias uno a uno a todos ellos. Me quedo con la Liga que ganamos el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarla con la gente en el campo. Al Atlético lo llevaré siempre en el corazón. Aúpa Atleti”, dijo el delantero uruguayo desde el centro del campo del Wanda, mientras era ovacionado desde la grada.

Palabras de agradecimiento del ‘Cholo’ Simeone

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se deshizo en elogios al mexicano Héctor Herrera y al uruguayo Luis Suárez, “el respeto absoluto” de Herrera y la “jerarquía” de Suárez, al que deseó “lo mejor”

Simeone señaló, de Héctor Herrera, que “no ha jugado lo que habría querido”. “Ha tenido un respeto admirable”, comentó.