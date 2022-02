Muchas veces me voy jodido a casa: Héctor Herrera

Madrid, España. El mexicano Héctor Herrera, que podría ser titular en el encuentro del Atlético de Madrid ante Manchester United en la Champions League, habla sobre su presente y futuro con su actual equipo y de un posible regreso a México.

En entrevista para la Agencia EFE, HH declara que le “encantaría seguir” en el club rojiblanco, aunque se vaya “jodido a casa” cuando no juega o aunque apenas haya sido como titular en este curso: tan solo cuatro partidos de los 29 que ha estado disponible para Simeone.

Al ser cuestionado de la poca participación y continuidad en el equipo en esta temporada, Héctor Herrera apuntó:

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad, que en casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante”.

No tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo: HH

El jugador de la Selección Azteca habló del por qué no ha logrado consolidarse en el once del Atlético.

“No sé. Si sea la forma de jugar mía o que no me he adaptado al cien por cien de la forma que el ‘míster’ me lo pide. Hay mucha competencia. También es verdad. No sé. La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo. Es difícil y tampoco soy el tipo de jugador que está encima del ‘mister ' diciéndole ‘por qué no juego, por qué esto, por qué lo otro...’. Cuando me toca jugar, sé que tengo que estar preparado y ayudar al equipo cuando me toque”.

Sobre su continuidad con el Atlético de Madrid ya que termina su contrato, Herrera comentó:

“No hemos hablado nada de contratos, de si podíamos renovar, si quería salir... Nada. En ningún momento. No hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, no sé si con mi empresario ha hablado algo. La verdad que desconozco esa situación. Estoy súper tranquilo y seré jugador del Atleti hasta el verano, si tengo que ser más pues lo seré y sino seguiré siendo un profesional hasta que acabe el contrato”.

A la pregunta de si plantea volver algún día a jugar en la Liga BBVA MX, el exjugador del Porto señalo:

“Sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá".