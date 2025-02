EXCLUSIVA: Héctor Herrera confiesa en qué equipo buscará retirarse... ATENCIÓN a sus palabras

Para el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, Héctor Herrera llegó como uno de los fichajes destacados: el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 regresó al futbol mexicano para vestir los colores del Toluca y Christian Martinoli lo entrevistó en las instalaciones del conjunto choricero, donde compartió en que equipo espera retirarse.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Alexis Vega revela que Fernando Hierro exigió su salida de Chivas

Dentro de la plática, ya disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, Héctor Herrera reveló que espera regresar al futbol europeo para volver a portar la playera de Porto, donde espera tener sus últimos partidos como futbolista profesional; además, para desarrollar el resto de su vida en la ciudad lusitana.

El REGRESO de uno de los mexicanos con más partidos en Europa, Héctor Herrera con Martinoli

Héctor Herrera quiere retirarse en Porto

“Me encantaría volver (Porto). [...] Me gustaría volver a jugar, así sea mis últimos meses o años, lo que sea. Me gustaría volver a vivir también porque es una gran ciudad para vivir. Cuando me fui de Porto me dolió muchísimo y mis hijos lloraban, mi esposa lloraba porque no se querían ir pero bueno, son situaciones de futbol que te hacen cambiar de aires”, reveló Héctor Herrera.

Luego de 245 partidos, más de 18 mil minutos de juego y tres títulos sumados al palmarés con Porto, Héctor Herrera siguió su carrera en el Atlético de Madrid y compartió a Christian Martinoli como vivió la transición tanto futbolística como familiar.

“Cuando salió todo el tema de que podía ir al Atlético (de Madrid), yo creía que estaba preparado, creía que estaba en un nivel apto para un equipo como el Atlético. Cuando llegas a una liga como LaLiga, a un equipo como el Atlético de Madrid y los primeros entrenamientos ves que el nivel es un poco más arriba dices: buah, hay otro nivel de futbol”, declaró Héctor Herrera sobre el cambio entre el balompié portugués al español.

Dentro de la misma entrevista para TV Azteca Deportes, Héctor Herrera añadió que, con 34 años de edad, jugar tres o cuatro temporadas más, siempre y cuando el tema físico también acompañe el deseo.

Te puede interesar: Así fueron los primeros minutos de Sergio Ramos como jugador de Rayados en la Liga BBVA MX