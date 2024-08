EXCLUSIVA| Héctor Herrera le abre la puerta a la Selección Mexicana y le manda ‘recadito’ a Aguirre y Márquez

Héctor Herrera ha sido uno de los mejores mediocampistas que han pasado por la selección mexicana , logró participar en tres mundiales; Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 siendo este uno de los mayores éxitos en la historia del futbol mexicano, cuando se derrotó a Brasil en Wembley.

Desde la salida de Gerardo Martino del banquillo azteca prácticamente ‘HH’ ha sido borrado de las convocatorias de México, Diego Cocca lo convocó en una ocasión mientras que Jaime Lozano decidió no darle llamado en la búsqueda de un cambio generacional.

Héctor aprobó la dupla técnica de la Selección y quiere sumarse

La llegada de Javier Aguirre al equipo acompañado de Rafa Márquez con quien disputó dos copas del mundo le genera ilusión a Herrera, pues en entrevista exclusiva para Azteca Deportes comentó que el considera que todavía puede aportar a la selección;

“Yo creo que nunca la voy a cerrar es difícil decir me cierro esta puerta y no la puedo abrir nunca más. Prefiero dejarla abierta por si piensan que puedo ayudarles o colaborar de alguna manera y yo encantado de poder estar ahí. Se que a lo mejor ahora yo no me siento viejo, se que mucha gente considera que a partir de tantos años ya no es lo mismo, lo vemos con Luka Modric 38 años y sigue siendo el capitán de su selección, sigue jugando, Pepe con 41 y era de los mejores. Yo consideró que el fútbol no es de edad sino de momentos y si pasas por un gran momentos puedes estar sino pues no”.

“Yo considero que Javier Aguirre es el mejor entrenador mexicano que tenemos por lo que ha hecho, por donde ha dirigido tantos años y después Rafa Márquez que consideró que es uno de los mejores jugadores mexicanos que ha dado el país y con toda la experiencia que tiene y

que estaba generando ahora en la etapa de entrenador van a ayudar muchísimo al fútbol mexicano y a la selección. “

