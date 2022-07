Héctor Herrera casi se retira para trabajar en Estados Unidos

Héctor Herrera ya fue presentado como jugador del Houston Dynamo en la MLS, pero su destino estuvo ligado a Estados Unidos hace unos años, aunque lejos del futbol, pues ‘HH’ pensó en retirarse de forma definitiva debido a las pocas oportunidades que tenía en Pachuca.

El futbolista mexicano llegó a pensar que no iba a triunfar en el futbol, por lo que le comentó a su esposa que lo mejor sería retirarse y buscar trabajo en Estados Unidos, tratando de cumplir el ‘sueño americano’ para subsistir, pero un último intento lo llevó a consolidarse.

El casi retiro de Héctor Herrera

En entrevista con medios nacionales, ‘HH’ reveló que hace unos años consideró la idea de trabajar en Estados Unidos, ya que no veía un futuro claro en el deporte, por lo que platicó la idea con su esposa.

“Debutar fue muy difícil para mí. Entrenaba con el primer equipo y me devolvían a segunda, entrenaba con el primer equipo y jugaba con la Sub-20; estuve con el equipo en un Mundial de Clubes y no jugué, no estaba registrado. Me mandaron a préstamo en segunda división”, mencionó el mexicano.

La desesperación comenzó a inundarlo y pensó en abandonar el deporte, pues su esposa estaba embarazada, necesitaban dinero y no veía nada claro con los Tuzos del Pachuca, pero al final decidió probar una última vez y la suerte por fin le sonrió a Héctor Herrera.

“Cuando volví no sabía qué futuro tenía, si me iba a quedar en el club o me iban a mandar de nuevo a segunda. Nos planteamos venir a Estados Unidos a trabajar, yo le pedía a mi esposa que me dejara intentar por última vez para ver si podíamos sorprender a Efraín Flores, que fue el técnico que me llevó. Al final salió bien”, sentenció.

Héctor Herrera debutó en primera división en julio del 2011, donde pudo consolidarse en el futbol, ya que jugó en clubes como el Porto y Atlético de Madrid.