El equipo de la Liga BBVA MX al que regresaría Héctor Herrera

Héctor Herrera podría volver a la Liga BBVA MX. El futbolista mexicano se encuentra en su último año de contrato con el Houston Dynamo, por lo que se habré la gran posibilidad de que vuelva al balompié de nuestro país, justo en la recta final de su carrera.

Aunque con los años, la longevidad de los jugadores se ha ido alargando, Herrera con 33 años, podría estar cerca de tomar la decisión de colgar los botines, y habría una posiblidad de volver a nuestro país, para hacerlo con su gente, y en el lugar que lo vio nacer como jugador.

Héctor Herrera podría volver a Liga BBVA MX con el Pachuca

El mediocampista mexicano, culmina su contrato con el Houston Dynamo en diciembre de este año, justo cuando termina la Temporada 2024 en la MLS, y en caso de no llegar a un acuerdo para renovar por lo menos un año más, como lo confirmó en una entrevista para una revista, sus intenciones serían volver a Pachuca.

“Soy un jugador al que no le gusta cambiar de equipo cada año, y hasta el momento lo he logrado en mi paso por el Porto y el Atlético de Madrid. Me gustaría a lo mejor no terminar mi carrera aquí (Houston), porque eso me gustaría que pasara en Pachuca, pero así alargar mi carrera aquí", aseguró.

Los impresionantes números de Héctor Herrera como profesional

Herrera inició su carrera en el Pachuca, para después emigrar al Porto, donde estuvo de 2013 a 2019, siendo la etapa más exitosa, donde logró levantar tres títulos. Previo a eso en el 2012 se llevó el Oro en los Juegos Olímpicos de Londres, mismos que lo catapultaron a Portugal.

Sus grandes actuaciones lo llevaron tres años al Atlético de Madrid, en el 2022 regresó al continente americano, para el Houston Dynamo, en la MLS; para cerrar el ciclo esperaría regresar a la Bella Airosa y retirarse con el equipo de sus amores.