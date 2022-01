Héctor Moreno revela por qué no llegó al Barcelona

Héctor Moreno ha sido un referente del futbol mexicano en el Viejo Continente. El defensa mexicano emigró a Europa a muy corta edad, desde el 2008 se fue a probar suerte donde estuvo hasta 2019, cuando decidió irse a Qatar.

El seleccionado nacional debutó en el futbol mexicano en 2006 con los Pumas de la UNAM, donde disputó 44 encuentros y anotó un par de goles, que lo llevaron a vestir la camiseta “Tricolor”, dónde fue visto por visores del AZ Alkmaar que lo llevaron a los Páises Bajos.

¡Disfruta el México vs Costa Rica este 30 de enero!

En 2011 fue contratado por el Espanyol de Barcelona, equipo con el que más partidos ha jugado en su carrera como profesional con un total de 136 partidos, siete goles e incluso seis asistencias.

Te puede interesar: No soy la solución para llegar al quinto partido: Funes Mori

Héctor Moreno pudo haber llegado al Barcelona

Después de tres años en el balompié de La Liga, Moreno estuvo a punto de firmar con el Barcelona, el trato casi se firma previo al Mundial de 2014, y después todo se vino abajo por la lesión que sufrió contra Países Bajos en los Octavos de Final de la justa.

“Seguramente hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no solo había pláticas con el Barcelona, sino que también tenía la posiblidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos”, dijo para TUDN.

Además, agregó que seguramente pudiera haber sumado con los culés pues el esquema táctico y sus compañeros lo hubieran ayudabo a sobre salir: “Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida”, sentenció.

Te puede interesar: Héctor Herrera “explota” contra la afición mexicana

Ahora, aunque ya está de regreso en nuestro país, y juega para los Rayados de Monterrey, se tomó el tiempo de hacer un guiño a la buena relación que tiene con Xavi Hernández, actual entrenador de los blaugranas, pues coincidieron en Qatar.