Diego Cocca sufre su primera baja con la Selección Mexicana

Se viene el debut de Diego Cocca con la Selección Mexicana. El próximo 23 de marzo de este año, el nuevo estratega del representativo nacional saltará por primera vez al banquillo, cuando México se mida a Surinam, en la Nations League, en territorio sudamericano.

Tres días más tarde, el domingo 26 del mismo mes, hará su presentación en nuestro país, cuando reciban al combinado de Jamaica, en la última fecha del torneo continental, donde se espera que estén clasificados al Final Four, las semifinales del certamen.

La primera lista oficial de Diego Cocca con la Selección Mexicana

Así fue la primera convocatoria de Diego Cocca con la Selección Mexicana

El pasado jueves 2 de marzo, Cocca dio a conocer su primera lista de convocados, los cuales estarán disputando los duelos ya mencionados. En dicha convocatoria llamó a 34 jugadores, entre los cuales destacaron el vetrano arquero Guillermo Ochoa; el regreso de Santiago Giménez y Diego Lainez, entre otros.

Además de que sorprendió la falta de algunos otros, como Víctor Guzmán, líder del Rebaño Sagrado, o la Chofis López, quien ha resurgido desde su regreso al futbol mexicano con los Tuzos.

La primera baja de Diego Cocca con la Selección Mexicana

Este domingo se reportaron los primeros futbolistas, en una miniconcentración de la Selección Mexicana, pues principalmente fue para conocer a los jugadores que llamó, de hecho, este miniciclo solo fue de domingo a lunes.

Desfortunadamente dicha convocatoria sufrió su primera baja, pues Héctor Moreno, defensa central de Rayados no se pudo presentar, y tuvo que ser reemplazado por Jesús Orozco Chiquete, zaguero del Rebaño Sagrado. Esto no significa que Moreno no pueda estar en la Nations League, solo no pudo estar en esta primer llamado.

