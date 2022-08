Jugador de Rayados afirma que ‘tienen nivel para jugar la Champions’

Pese a que para muchas personas no hay punto de comparación, en Rayados opinan que tienen el plantel y la calidad suficiente como para poder jugar la Champions League o Europa League, comentario que generó controversia.

En días recientes clubes mexicanos se midieron a europeos, tal fue el caso del América en contra del Manchester City o Real Madrid, así como las Chivas ante la Juventus o Pumas vs Barcelona, siendo un empate el resultado más positivo para la Liga BBVA MX, pero Rayados tiene un pensamiento distinto.

Héctor Moreno ve que Rayados podría competir en Champions

Hablando en conferencia de prensa, Héctor Moreno, futbolista mexicano que estuvo en equipos como la Roma o PSV, destacó la calidad del plantel de Rayados de Monterrey, asegurando que su club no le pide nada a los europeos, e incluso podrían ser capaces de competir en sus torneos.

“Tenemos un plantel con mucha calidad, muchos seleccionados, y no tengo ninguna duda que competiría en donde sea; podríamos jugar la UEFA Champions League o Europa League, y competiríamos sin ninguna duda”, mencionó.

Héctor Moreno no sólo destacó a Rayados, sino que también le dio protagonismo a todos los clubes de la Liga BBVA MX, asegurando que cuando juegan ante Europeos suelen crecerse y que si se volvieran a enfrentar América vs Real Madrid o Pumas vs Barcelona, el resultado sería distinto.

“Cualquier equipo de la Liga MX puede competir en LaLiga Española. Si juegan otra vez Barcelona vs Pumas, no se repetiría el 6-0, o América vs Real Madrid, no sería el mismo resultado”, sentenció.

Rayados tuvo un buen papel cuando jugó el Mundial de Clubes hace unos años, pues le jugó de tú a tú al Liverpool y fueron derrotados por un gol de último minuto, pero habría que verlos más seguido ante los europeos para validar sus palabras.