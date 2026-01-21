Helmut Marko rompe el silencio tras las críticas de Checo Pérez y deja un recado incómodo

La relación entre Checo Pérez y Red Bull volvió al centro de la conversación. Esta vez no por lo que ocurrió en pista, sino por lo que se dijo fuera de ella, y por una respuesta que nadie esperaba.

Después de que el piloto mexicano describiera su etapa en Red Bull como un entorno donde “todo era un problema”, el ex asesor de la escudería de la bebida energética, Helmut Marko, decidió reaccionar públicamente, y sus palabras no pasaron desapercibidas.

El austriaco, que recientemente fue despedido del equipo, reconoció que las declaraciones de Pérez le resultaron llamativas, pero también lanzó un recordatorio que muchos interpretaron como una defensa frontal del equipo: subrayó que el mexicano llegó sin contrato asegurado y que, pese a todo, tuvo años competitivos, especialmente en 2022, cuando incluso llegó a ser parte de la conversación por el campeonato.

Marko no negó que el rendimiento de Checo se deterioró con el tiempo, pero dejó en claro que, desde su perspectiva, el piloto azteca cumplió un ciclo completo dentro de la escudería.

El contexto que volvió a encender la polémica

Las palabras de Checo no surgieron en el vacío. En una charla reciente durante el podcast Cracks, el mexicano habló abiertamente de la presión interna, de la sensación de estar siempre bajo la lupa y de cómo incluso sus buenos fines de semana generaban tensión dentro del equipo.

Según su relato, no importaba el resultado: si estaba cerca de Max Verstappen, el ambiente se complicaba; si quedaba lejos, también. Pérez llegó a describirse como una distracción constante dentro de Red Bull, en un año marcado por conflictos internos y desgaste emocional.

Hoy, mientras se prepara para volver a la parrilla con Cadillac F1, el tapatío parece decidido a contar su versión sin filtros. Y la respuesta de Marko deja claro que, del otro lado, tampoco hay intención de reescribir la historia.

Una etapa cerrada, pero no olvidada

El paso del tiempo confirmó que el asiento de Red Bull no fue sencillo de ocupar. Tras la salida de Pérez, ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda lograron consolidarse, y ahora Isack Hadjar enfrenta el mismo reto: convivir con la presión de un equipo construido alrededor de un campeón.

Las palabras cruzadas entre Checo y Marko no cambian el pasado, pero sí aportan contexto. Y dejan una sensación clara: en Red Bull, las victorias pesan… pero las tensiones pesan todavía más.