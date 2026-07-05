México vs Inglaterra: a quién enfrentará el ganador de esta llave en los Cuartos de Final del Mundial 2026
México e Inglaterra disputarán el duelo de los Octavos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Mexicana alista sus últimos preparativos para disputar ante Inglaterra uno de los últimos boletos para los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre buscará imponer condiciones en el Estadio CDMX ante una de las potencias del balompié mundial.
La FIFA estableció las llaves que nos llevarán rumbo a la gran final. Por lo que México e Inglaterra ya conocen al probable rival al que deberán de enfrentarse en caso de pasar a la siguiente ronda. En ese sentido, el ganador deberá enfrentarse al equipo que pase entre la eliminatoria entre Brasil y Noruega.
Qué porcentaje tiene México para pasar a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
De acuerdo a la IA se establece que México tiene un 30 a 32 por ciento para poder pasar a la siguiente ronda. Mientras que un triunfo de Inglaterra se establece con un 41 a 44 por ciento. El empate sería uno de los resultados menos probables con un 26 a 28 por ciento de posibilidades.
Por el otro lado, Brasil sería el equipo favorito a pasar a los Cuartos de Final con un 55 a 58 por ciento de posibilidades. En el caso de Noruega el porcentaje ronda del 20 al 22 por ciento y el empate del 22 al 23. Es decir, que dentro de la IA establecen el Inglaterra vs Brasil como el duelo más probable para disputarse con un 56 por ciento, seguido de un México vs Brasil con un 28 por ciento.
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Javier Aguirre repetiría su alineación ante Inglaterra
En las últimas horas ha trascendido la noticia de que la Selección Mexicana repetiría la alineación que mostró en los Dieciseisavos de Final. Por lo que Javier Aguirre confiaría en el nivel que mostró sus pupilos ante Ecuador para ahora afrontar el compromiso frente a Inglaterra.
El once probable sería el siguiente: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
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