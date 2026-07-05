Harry Kane define al Estadio CDMX a horas del duelo contra México: “El más grande”

Harry Kane es sin lugar a dudas uno de los jugadores más desequilibrantes de Inglaterra, equipo que el domingo 5 de julio será rival de México en la instancia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un cotejo que se desarrollará en el Estadio CDMX.

Contemplando este asunto, el referente europeo hizo un análisis sobre lo que será el emparejamiento ante los anfitriones en un anuncio en donde evidentemente aseguró que su seleccionado pretende hacer historia.

“México va a ser especial por el ambiente, los aficionados, el estadio en sí. Un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo. Cuando piensas en un gran partido del Mundial, este es probablemente el más grande en cuanto a ambiente. Estamos muy ilusionados con la experiencia", apuntó el atacante.

En esta misma charla, el delantero del Bayern Múnich recordó de un antecedente que quedará marcado en la historia de la contienda internacional: el partido ante los ingleses en donde, hace cuarenta años atrás, Diego Maradona hizo el gol con la Mano de Dios en la edición de 1986.

¿Qué advertencia tuvo Inglaterra previo al choque ante México?

Los europeos saben que para superar al rival tendrán que realizar un esfuerzo representativo debido a las condiciones geográficas de la capital mexicana, la cual está a 2240 metros sobre el nivel del mar.

Este dato fue tomado con muchísima atención por parte del cuerpo técnico europeo que es consciente que el desgaste puede aparecer en el complemento.

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¿Contra qué selección se enfrentará el ganador del partido entre México e Inglaterra?

El vencedor del cotejo que se realizará en el Coloso de Santa Úrsula se verá las caras ante el conjunto ganador de la serie entre brasileños y noruegos que se disputará previo al cruce del combinado dirigido por Javier Aguirre.

Se debe mencionar, que el mismo se estará disputando el próximo 11 de julio en la ciudad de Miami en Estados Unidos en lo que será uno de los compromisos correspondientes a los Cuartos de Final de la justa internacional.