La advertencia de Henry Martín y el América a Cruz Azul

Las Águilas del América cayeron por la mínima diferencia en la ida de las semifinales del futbol mexicano y tras la derrota en el Olímpico Universitario el capitán azulcrema Henry Martín dio la cara y habló ante los medios asegurando que no pueden descartar al América por nada del mundo.

“No, no puedes dejar, o descartar al América, creo que seguimos más vivos que nunca y nos hubiese encantado poder irnos, pero lo mejor el marcador, pero no fue así, no pasa nada, creo que hemos demostrado anteriormente que nos sobreponemos a cosas y a las adversidades, y esta es una prueba más donde si queremos ganar mi campeonato, más, tenemos que poder con esto y con muchas cosas más que van a venir por delante”, mencionó Henry.

Henry evitó las polémicas arbitrales

Por otro lado el atacante de las Águilas no quiso entrar en polémica sobre el trabajo arbitral de Enrique Santander y prefirió dejar ese tema a un lado tras muchas polémicas en el juego como un posible penalti para el América por una mano dentro del área o la expulsión a André Jardine.

“Es la calentura del partido, no sé cómo estuvo porque estaba con Fidalgo al final no pasa nada. El equipo es muy fuerte en la cancha, mentalmente también. No, para nada, no he visto la jugada de vuelta en video, en la cancha, las jugadas son muy rápidas a todos, nos parece una mano, no he visto de vuelta a la jugada si es sancionable o no, tendría que verlo, pero dentro de la cancha para nosotros como te digo, son muy rápidas, vemos la mano y pues si todos reclamamos, pero ya está, hay jugadas que sí, por más que sea dentro del área son sancionables o no lo son, queda criterio del Árbitro, y en el VAR, si no lo marcan es por algo, pero no, no nos quejamos del arbitraje para nada”.

La vuelta de la semifinal entre América y Cruz Azul la podrás disfrutar a través de la pantalla Azteca Deportes el próximo domingo a las 7:05 pm.

