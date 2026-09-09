Hoy es capitán del América, pero este es el oscuro pasado que pocos conocen de Henry Martín

Henry Martín recientemente sumó 100 goles en la Liga BBVA MX defendiendo los colores del Club América, por lo que, sumado a otras competiciones, el azteca ya es considerado uno de los delanteros con más goles en la historia del conjunto que ha ganado el título en 16 ocasiones.

Colectivamente, al América no le alcanza

Henry Martín, además, fue parte fundamental del tricampeonato que el América tuvo de la mano de André Jardine, por lo que ya es considerada una leyenda del club. Ahora bien, ¿sabías que el capitán de la institución azulcrema tuvo un duro pasado que muy pocos conocen?

¿Cuál es el turbio pasado de Henry Martín, jugador del América?

Henry Martín se ha consolidado como el centro delantero titular para Guillermo Almada en este torneo; sin embargo, vale decir que el último año para el mexicano fue uno de los más complicados de su carrera gracias a la cantidad de lesiones por las que tuvo que atravesar.

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Gracias a todos los que han creído pero también a los que no, porque me han motivado a seguir luchando, a seguir intentando y a no darme por vencido.

La vida te da revanchas, pero el trabajo, la constancia, el esfuerzo y la dedicación te llevan a cumplir tus sueños!



🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/vE5igHcvCE — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) December 17, 2024

De hecho, en una charla con el portal Fox Henry Martín, hoy capitán del conjunto azulcrema, aseguró que pensó en el retiro al considerar que no tendría la fuerza suficiente para regresar al futbol y recuperar el nivel que llegó a demostrar en los primeros torneos al mando de André Jardine.

Afortunadamente para la causa azulcrema, el delantero del América tuvo la paciencia necesaria para dejar a un lado las lesiones y hoy, en el debut de Almada como entrenador azulcrema, no solo se ha vuelto titular, sino que ha comenzado a generar goles y asistencias para el cuadro capitalino.

¿Cuáles son los números totales de Henry Martín en América?

Henry Martín llegó al Club América en enero del 2018 proveniente de los Xolos de Tijuana, por lo que está cerca de cumplir nueve años en la institución azulcrema. En esta cantidad de tiempo, el nacido en Mérida registra 120 anotaciones y 58 pases a gol en poco más de 20,700 minutos distribuidos en 323 juegos.