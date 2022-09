Henry Martín no le cierra las puertas a jugar en Chivas

Henry Martín vive uno de los mejores momentos de su carrera. Durante el Apertura 2022, el delantero del América registra 8 anotaciones en 13 partidos jugados y pelea en la parte alta de la tabla de goleo, la cual lidera Nicolás Ibáñez de Pachuca con 9 tantos.

A pesar de estar en un buen momento, en ocasiones Henry Martín ha sido blanco de críticas e incluso, el atacante tuvo en mente salir del equipo de Coapa y no descartó la posibilidad de llegar a Chivas para seguir en un grande del futbol mexicano.

“Yo no me quería mover de aquí. Mis representantes me hablaron y me dijeron: ‘sabes qué, está esto’, porque en realidad no habían hablado directamente con Santiago Baños; yo creo que este torneo fui la novia de todos, me ponían para todos los equipos y yo decía: ‘a irme a éste o a otro equipo, no pues prefiero seguir en un equipo grande.

“Realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los cuatro más grandes de México, y yo decía, si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover, que me tengan que sacar, pues prefiero eso a irme quién sabe a dónde, pero yo no quería salir de aquí”, dijo Henry Martín en entrevista para ESPN.

Los números de Henry Martín con el América

En medio de la incertidumbre, el jugador de 29 años de edad pudo quedarse en el conjunto azulcrema, al que llegó en 2018 tras su paso por los Xolos de Tijuana.

Desde su llegada al Club América, Henry Martín ha logrado 51 anotaciones en Liga MX. Además, también ha conquistado un título de Liga, una Copa y el Trofeo de Campeón de Campeones.

El próximo encuentro de las Águilas en el Apertura 2022 es frente a Necaxa en la Jornada 14. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz busca hacerse del liderato de la competencia, el cual de momento le pertenece a Monterrey a falta del juego de los de Coapa.

