Henry Martín lanza mensaje tras eliminación del América contra Toluca

Luego de que el América quedara eliminado del Torneo Apertura 2022 frente a Toluca en la instancia de Semifinales, el delantero de las ‘Aguilas’, Henry Martín, rompió el silencio y dio un mensaje a través de sus redes sociales.

“Es imposible no sentir tristeza y frustración por no lograr el objetivo que nos habíamos trazado, más aún porque este equipo había logrado grandes resultados. Aunque este gol no contó, se quedará siempre en mis recuerdos por hacer vibrar todo el Estadio Azteca.

“Agradezco a toda la afición por sus mensajes de apoyo y reconocimiento. Gracias por no bajarse del barco, por estar ahí, por creer en mí. Les prometo que esto no termina aquí, vamos a regresar, más fuertes, vamos a levantar la 14”, escribió Henry a través de su cuenta de Twitter.

Durante el encuentro de vuelta, el atacante había marcado el gol que le daría el pase al América a la Gran Final del Torneo Apertura 2022, no obstante, el tanto fue anulado por fuera de juego.

En la serie de Semifinales entre América y Toluca, los ‘Diablos Rojos’ sacaron la ventaja por 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Nemesio Diez. Para la vuelta, el resultado del encuentro fue un empate a un gol, dejando el marcador global 3-2 para los ‘Escarlatas’.

Los números de Henry Martín en el Apertura 2022

A lo largo del Torneo Apertura 2022, Henry Martín tuvo actividad en 21 partidos. En la Fase Regular, en la cual el América fue líder con 38 puntos, el delantero fue titular en 13 encuentros e hizo 10 goles.

Para la Fase Final, Henry Martín tuvo un registro de 298 minutos jugados en los partidos contra Puebla y Toluca.

