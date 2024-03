“Es difícil enfrentarlos” Henry Martín elogió el nivel de la Selección de Estados Unidos

Este martes 19 de marzo del 2024, la Selección Mexicana le permitió a Henry Martín tener una entrevista exclusiva con David Medrano y Omar Villarreal para las cámaras de Azteca Deportes previo a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF.

El delantero se tomó la oportunidad para hablar de varios temas como: la rivalidad interna en la selección, su renovación con el América, lo que significa poder ganar la Liga de Naciones y el nivel de Estados Unidos.

El delantero se tomó un momento para poder elogiar el nivel que tiene la Selección de Estados Unidos y destacó que no es la misma selección de hace años a la que se le ganaba fácil porque ahora muchas veces ganan y hay un duelo bastante fuerte. Por último detalló que es algo que está en el jugador de México en el poder competirles

“Estados Unidos ha crecido muchísimo, en futbol es de las grandes potencias, en todos los demás deportes y en futbol, para mí, en algún momento va a llegar a serlo. Por lo que están haciendo, por lo que están construyendo. Ahora yo siento que todavía no, en MLS puede ser que no. Pero en Selección si. Ya es un tema complicado enfrentar a un equipo como lo es Estados Unidos. Ya no es un Estados Unidos de hace muchísimos años que México le pasaba por encima. Ahora ya un tú a tú y muchas veces nos ganan. Entonces si es difícil enfrentarlos más no imposible como digo, nosotros salimos a la cancha y son 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa, pero también está en nosotros poder enfrentarlos porque la calidad la tenemos, la jerarquía la tenemos y la posibilidad de ganar siempre está”.

¿Cuándo es el juego de México vs Panamá?

El próximo jueves 21 de marzo del 2024, podrás disfrutar del partido de la Selección Mexicana totalmente EN VIVO y Gratis a traves de las pantallas de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

México juega contra Panamá en punto de las 20:10 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio AT&T es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos. En caso de avanzar, se jugaría contra el ganador del partido de Estados Unidos vs Jamaica.

