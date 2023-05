Henry Martín explota contra la afición del América por abucheos al equipo

Han quedado definidos los partidos de las Semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX, se disputará el Clásico Regio y el Clásico Nacional en la Liguilla. Este martes 16 de mayo, Henry Martín habló en zona mixta de cara al partido de ida ante Chivas y le mandó un mensaje a los aficionados tras los abucheos que recibió el equipo al medio tiempo contra el Atlético de San Luis.

Desde las instalaciones de Coapa, Henry Martín fue cuestionado por el nivel que demostró el equipo en el partido de vuelta contra el Atlético de San Luis. Por lo que el atacante confesó que les ayuda a no salir confiados para el siguiente juego.

“Fue un mal resultado, no era lo que esperábamos ni lo que buscábamos, pero nos ayuda a no confiarte, a que no nos pase lo que nos sucedió con Puebla. Creo que ahora venimos con mucha energía, con mucha más ganas, aprendiendo de los errores pasados y es lo positivo que hay que sacar de ese resultado”.

Henry Martín enojado con la afición

Además, le dio su opinión del apoyo que dará la afición para el partido de vuelta con el alto precio de los boletos. A lo que el Yucateco agradeció por su apoyo, pero confesó que salió enojado en el partido pasado por las críticas al equipo.

“Se les agradece que estén con nosotros, si bien en lo personal salí un poco enojado el día del partido pasado, no porque no merezcan criticarnos ni decirnos las cosas porque creo que están en todo su derecho. Lo que pasa son las formas”.

La molestía del jugador fue debido a que apenas era el medio tiempo del partido y la afición abucheó al equipo en vez de confiar en el equipo y alentarlos.

“Iba medio tiempo y nos estaban abucheando. Para mí eso no es lo correcto, abuchea cuando el partido está por terminar, cuando el resultado no se logró. Ahí sí critica, di y haz lo que quieras. Pero cuando te quedan 45 minutos, y ellos te tenían que anotar otro gol y ellos sabiendo el equipo que tienen, un poco más de confianza, es lo que yo le pediría, más confianza y más compromiso”.

Por último, agregó que el campeonato no lo van a lograr solos, pues cree que lo van a lograr entre todos: afición, porra, directiva, staff, jugadores, todos juntos.





“Esto no lo vamos a lograr solos, se tiene que lograr entre todos: con la afición, la porra, la directiva, el staff, con los jugadores, todos juntos. El camino no es fácil, no vas a estar goleando a todos los equipos, va a ser complicado y en los momentos difíciles, donde se ve la realidad de quienes están con nosotros y es lo único que pediría. Si, van al estadio, lo llenan, muchas gracias por eso, pero también el compromiso de decir aguante hasta lo último. Y si el resultado no se da, nos la comemos, nos la tragamos y si hay que regañar está perfecto. Pero a medio tiempo ahí si no, no lo compartimos.”