Así llega Henry Martín para el partido de México vs Jamaica

La Selección Mexicana va a disputar su último partido de la Fase de Grupos en el Estadio Azteca ante Jamaica. Es un partido muy importante pues es el debut de Diego Cocca con México en el Coloso de Santa Úrsula y se juega la clasificación el conjunto de los reggae boyz ante Henry Martín y compañía.

Jamaica llega en el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, mientras que México llega con siete puntos y en el primer lugar de la tabla.

Los números de Henry Martín

El delantero mexicano, Henry Martín, mantiene un gran momento con el América en lo que va del Torneo Clausura 2023. Con sus anotaciones y liderazgo que ha mostrado, fue convocado para los primeros partidos que disputará la Selección Mexicana en la era de Diego Cocca.

Para el primer partido que disputaron ante Surinam, Henry no hizo el viaje y se quedó en México con la finalidad de no desgastar a los jugadores y pudiera estar al 100 físicamente pues no entraba en planeación del partido. Se espera que para el partido ante Jamaica juegue de titular.

Se han disputado 12 jornadas del Clausura 2023 en las que el yucateco ha destacado en su participación a la ofensiva, ha logrado marcar 11 goles y cuatro asistencias. Registra 999 minutos disputados en lo que va del torneo y marca un gol cada 91 minutos con el América.

Henry Martín ha disputado 29 partidos con la Selección mayor de México en los que ha podido marcar siete goles. Además, participo en los Juegos Olímpicos de 2021 en donde disputó seis partidos y marcó tres goles.

