Fernando Ortiz revela detalles sobre estado de Henry Martín

Henry Martín es duda para el juego de vuelta frente al Atlético San Luis. Con el paso de las horas, su potencial participación se ha aclarado y el director técnico azulcrema, Fernando Ortiz, ha revelado más detalles al respecto.

“Henry está bien, he hablado un rato con él antes del entrenamiento, trabajó diferenciado. Sigue un protocolo por la Liga y veremos cómo está. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. Veremos cómo amanece mañana para tomar una decisión por el bien de él y del equipo”, dijo en conferencia.

“Tano” Ortiz revela si Henry Martín estará disponible contra Pumas

Azteca Deportes, sin embargo, pudo saber que –después de ser evaluado en el estadio Alfonso Lastras por un doctor del circuito- el atacante no entró en el protocolo de conmoción de la Liga BBVA MX, por lo que quedará a criterio del club que juegue o se quede en el banquillo.

Viñas sería el reemplazo de Martín

En ese sentido, luce probable que Federico Viñas salga como titular y el ‘Tano’ no cree que partan en desventaja debido a esto: “Hay compañeros que están preparados para aceptar el reto, somos una plantilla de 24 jugadores que quieren jugar y, si Henry llega a no estar por un tema de salud, el que entre lo hará de la mejor manera”.

Al tiempo que destapó a Álvaro Fidalgo como uno de los elementos disponibles –tras un golpe que sufrió en la muñeca-, expresó sobre Alejandro Zendejas: “Vamos a llevarlo de a poco. Tiene muchas ganas como el resto de sus compañeros que están en el banco”.

En el once emplumado, podría haber más de una novedad y Ortiz dio una ligera sugerencia de lo que podría presentar en el choque que sellará el boleto a la semifinal.

“No he tomado una decisión sobre rotar o no, pero estoy conforme con los que entraron. Va a jugar Néstor (Araujo), será el que reemplace a Isra (Reyes, expulsado en el duelo de ida) y del resto, sé que cuento con una plantilla preparada para afrontar en la cancha”, finalizó.