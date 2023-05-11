Henry Ruggs se declara culpable por causar la muerte de una mujer

El exreceptor de Las Vegas Raiders Henry Ruggs III se declaró culpable de conducir en estado de ebriedad y a alta velocidad, en un accidente ocurrido el pasado mes de noviembre de 2021, que terminó con la muerte de una mujer de 23 años.

El talentoso exjugador, elegido en la primera ronda del Draft 2020 siendo el primer jugador de su posición en ser elegido ese año, espera ahora su sentencia que le será otorgada el próximo 9 de agosto y puede ir desde los tres hasta los 10 años de prisión. Ruggs llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio con su declaración de culpabilidad.

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Ruggs enfrentaba cinco cargos por el accidente en el que bajo los efectos del alcohol, al doble del límite legal en el estado de Nevada, estrelló su Corvette a 251 kilómetros por hora contra la parte trasera del auto de la víctima.

El fiscal de distrito del condado de Clark, en Nevada, Steven Wolfson, mostró su conformidad con el acuerdo al que llegó con los abogados del jugador, David Chesnoff y Richard Schonfeld.

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"Este resultado logró nuestros tres objetivos más importantes; condenar a Henry Ruggs del cargo más estricto permitido por la ley de Nevada por conducir ebrio, enviar a Henry Ruggs a prisión y eliminar su capacidad de apelar su condena y sentencia de prisión", explicó el fiscal.

Logran justicia para la familia de la víctima

El fiscal Wolfson recalcó que lo más importante de la conclusión de este delito ha sido hacer justicia para la familia de la mujer fallecida en el accidente, de nombre Tina.

"Los miembros de la familia de Tina son las personas más importantes en este proceso; me reuní con ellos varias veces antes de llegar a esta resolución", puntualizó Wolfson.

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Después del incidente, Henry Ruggs ha permanecido en arresto domiciliario bajo un estricto monitoreo electrónico y controles de alcohol.

Henry James Ruggs fue campeón en el fútbol colegial con los Crimson Tide y con Las Vegas Raiders su carrera iba en ascenso como una de las principales promesas de la NFL.