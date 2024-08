La fecha y hora del partido de Heracles vs PSV para ver en México partido del Chucky Lozano

Continúa la actividad de la Eredivisie con la jornada 2 del torneo. La competición arrancó hace una semana y ha dejado grandes momentos y partidos. Los partidos de la fecha son: Heerenveen vs Utrecht, Twente vs Sparta Rotterdam, AZ vs NEC, Waalwijk vs Groningen, Heracles vs PSV, Zwolle vs Feyenoord, Willem II vs Go Ahead Eagles y NAC vs Ajax.

Uno de los juegos más llamativos es el de Heracles vs PSV, ya que se enfrenta el primer lugar de la tabla contra el décimo lugar. Además, se especula que el mexicano Chucky Lozano pueda salir de titular en el encuentro .

La razón por la que Lozano puede ser titular es que en el partido pasado, terminó marcando un doblete al entrar de cambio al minuto 69. Tan solo tres minutos después marcó el primer tanto a pase de Olivier Boscagli y al minuto 79 consiguió el segundo a pase de Guus Til.

Además, en la pretemporada Chucky tuvo una gran participación siendo uno de los jugadores que más destacaron. Situación por la que podría ganarse su titularidad para la segunda jornada.

Fecha y hora

El juego será el domingo 18 de agosto del 2024 en punto de las 4:15 am tiempo del centro de México El partido se va a disputar en el Estadio Erve Asito con una capacidad para más de 12,000 personas. El árbitro central es M. van den Kerkhof.

