Mientras Francia es la más cara, esta es la selección menos valiosa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia es la selección con la plantilla más cara y una de las candidatas a llevarse el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues en las últimas 2 ediciones ha llegado a la final, saliendo victoriosa en la de Rusia 2018. En contraste, hay un país asiático que es el menos valiosa en el mercado, aunque puede convertirse en el caballo negro de la competencia, en la que sí estará Neymar Jr., pese a su lesión.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, la subcampeona del mundo tiene un valor en el mercado de 1.48 mil millones de euros. Lo anterior, en gran medida, por los futbolistas de élite que juegan en los mejores equipos del mundo. Conoce al jugador de Sudáfrica que tiene el mismo precio que Gilberto Mora.

Jordania es la selección menos valiosa de la justa.|@jordan.fa

Kylian Mbappé – 200 millones de euros Michael Olise – 150 millones de euros Ousmane Dembélé – 100 millones de euros.

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El precio de la selección menos valiosa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jordania es la selección menos valiosa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una plantilla que cuesta 18.3 millones de euros. Solo 2 de sus jugadores superan el millón de dólares, como lo es su máxima estrella Mousa Tamari, quien juega en el Stade Rennais FC y tiene un precio de 8 millones de euros.

La selección asiática disputará por primera vez la justa veraniega, luego de culminar en segundo lugar la eliminatoria de su confederación, solo por detrás de Corea del Sur, que fue el único conjunto que no le pudo ganar en el Grupo B.

Jordania no la tendrá nada fácil en el mundial, ya que se ubica en el Grupo J junto a la Selección de Argentina. Este es el calendario del país asiático:

