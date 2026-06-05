HERMOSOS: así lucen los vestidores del Estadio CDMX, listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Los jugadores se cambiarán sus jerseys y su indumentaria en un lugar espectacular
Al margen de que los aficionados quieren saber qué selecciones juegan en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otros detalles sobre los recintos, los futbolistas seguramente estarán más interesados en saber otros aspectos, como el estado de los campos de juego y cómo se encuentran los vestidores. El Estadio CDMX remodeló los vestuarios y hoy lucen hermosos.
El Estadio Ciudad de México —que tendrá 5 partidos— continúa tomando forma a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya presume unos vestidores completamente renovados. El recinto conocido por los extranjeros como “ex Estadio Azteca” albergará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Un duelo que nadie se quiere perder.
¿Cómo se encuentran los vestidores del Estadio CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
De acuerdo a las imágenes viralizadas en las últimas horas, los vestidores se ven hermosos. Se aprecia un espacio amplio, moderno y elegante, con mobiliario de primer nivel, iluminación circular personalizada con la identidad visual del torneo y gráficos oficiales distribuidos en cada casillero donde estará cada futbolista que juegue en el Estadio CDMX.
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Los vestidores destacan por su diseño limpio y funcional, con tonos oscuros que contrastan con los colores vibrantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generando una atmósfera de categoría. Cada detalle ha sido adaptado para recibir a las selecciones que disputarán partidos en la capital mexicana, reflejando el nivel de una de las sedes más importantes del certamen.
A poco más de un año del inicio del Mundial, el inmueble muestra avances significativos en su transformación y deja ver cómo lucirán las áreas que utilizarán las estrellas del futbol internacional durante la máxima fiesta del deporte. México y Sudáfrica serán los primeros en disfrutar de estos vestidores de lujo.
¿Qué partidos se jugarán en el Estadio CDMX?
- Jueves, 11 de junio 2026, 13:00 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Partido Inaugural)
- Miércoles, 17 de junio 2026, 20:00 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K
- Miércoles, 24 de junio 2026, 19:00 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A
- Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79, 19:00 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final
- Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92, 18:00 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final