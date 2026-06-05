HERMOSOS: así lucen los vestidores del Estadio CDMX, listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Al margen de que los aficionados quieren saber qué selecciones juegan en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otros detalles sobre los recintos, los futbolistas seguramente estarán más interesados en saber otros aspectos, como el estado de los campos de juego y cómo se encuentran los vestidores. El Estadio CDMX remodeló los vestuarios y hoy lucen hermosos.

El Estadio Ciudad de México —que tendrá 5 partidos— continúa tomando forma a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya presume unos vestidores completamente renovados. El recinto conocido por los extranjeros como “ex Estadio Azteca” albergará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Un duelo que nadie se quiere perder.

¿Cómo se encuentran los vestidores del Estadio CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo a las imágenes viralizadas en las últimas horas, los vestidores se ven hermosos. Se aprecia un espacio amplio, moderno y elegante, con mobiliario de primer nivel, iluminación circular personalizada con la identidad visual del torneo y gráficos oficiales distribuidos en cada casillero donde estará cada futbolista que juegue en el Estadio CDMX.

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Los vestidores destacan por su diseño limpio y funcional, con tonos oscuros que contrastan con los colores vibrantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generando una atmósfera de categoría. Cada detalle ha sido adaptado para recibir a las selecciones que disputarán partidos en la capital mexicana, reflejando el nivel de una de las sedes más importantes del certamen.

General view of the Mexico City Stadium, venue for the 2026 FIFA World Cup, on May 26, 2026, Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/MEXSPORT

A poco más de un año del inicio del Mundial, el inmueble muestra avances significativos en su transformación y deja ver cómo lucirán las áreas que utilizarán las estrellas del futbol internacional durante la máxima fiesta del deporte. México y Sudáfrica serán los primeros en disfrutar de estos vestidores de lujo.

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio CDMX?

Jueves, 11 de junio 2026, 13:00 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Partido Inaugural)

– Grupo A (Partido Inaugural) Miércoles, 17 de junio 2026, 20:00 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

– Grupo K Miércoles, 24 de junio 2026, 19:00 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

– Grupo A Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79, 19:00 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92, 18:00 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final