Hernán Cristante : “Me había alejado del futbol”

Hernán Cristante fue presentado como técnico de Querétaro, en sustitución de Leonardo Ramos. El DT argentino reconoce la complejidad que tendrá al frente de los Gallos Blancos pero confía en cambiar la cara del club, ya que es el peor ataque del Clausura 2022 con apenas dos goles convertidos.

“Muchas veces a nivel institucional confundimos y queremos sofisticar juegos, queremos sofisticar las demandas de jugadores de fútbol, pedimos cosas y nos volvemos un poco locos queriendo inventar, regresar las bases es fundamental. Vamos a rescatar las cosas que se hicieron buenas. La idea es tener un equipo protagónico en la cancha. Me había alejado del fútbol, mi ruta de vida era terminar pero un objetivo cambia de una semana a otra, al final nos contactamos con parte de la directiva. No me gusta ayudar a que le corten la cabeza alguien, hay que tener muy buena comunicación Y desarrollo de cómo se maneja”, dijo Cristante.

Te puede interesar: Juan Reynoso habría renunciado a Cruz Azul

Además, Hernán se refirió a la propuesta que tendrá ahora como DT de Querétaro.

“Muchas veces a nivel institucional confundimos y queremos sofisticar juegos, queremos sofisticar las demandas de jugadores de fútbol, pedimos cosas y nos volvemos un poco locos queriendo inventar, regresar las bases es fundamental. Vamos a rescatar las cosas que se hicieron buenas, vamos paso a paso, empezando por el partido del lunes, tenemos que tener objetivos, la idea es tener un equipo protagónico en la cancha”, comentó el nuevo DT de los Gallos Blancos.

Algo está roto en el futbol mexicano | El Dictado

Cristante se le anima a los desafíos

También, Cristante se animó a hablar sobre la presión que tiene en Gallos Blancos.

“Es algo que uno tiene muy presente, una de las dudas a la hora de tomar este equipo, creo que este torneo todavía te da la posibilidad de poder ajustar hacia arriba el porcentaje, eso es una realidad. Hay que establecer un equipo más agresivo y no me da miedo, la última tarea fue compleja también por ahí no se ve, no se siente. Mi vida ha sido compleja y me gusta”, aseguró el ex DT del Toluca.

Te puede interesar: Afición llama “mediocre” y pide a Javier Aguirre que “ya se vaya”

Finalmente, Cristante habló sobre las rachas negativas que arrastra el club.

“Toda racha se corta en algún momento, como los récords, pasan de mano en algún momento no es algo que me cree conflicto, tengo que cambiar esa mentalidad y buscar ganar el partido de la manera más inteligente, no vine acá a ver qué pasa, lo que quiero en Querétaro en muchos aspectos es recuperar parte de la identidad”, sentenció Hernán Cristante.