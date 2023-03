DT de la Liga MX pone en duda su continuidad en el Clausura 2023

Los Bravos de Juárez rescataron el empate, en su casa, contra el Necaxa. Luego de ir cayendo por la mínima, gracias un error de su defensa, que aprovechó Édgar Méndez; pero Tomás Martín Molina, logró igualar la pizarra, para dividir puntos en el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2023.

Luego de sumar un punto, los fronterizos llegaron a 12 unidades, para mantenerse dentro de la zona del Repechaje del futbol mexicano, en la posición 11 de la Tabla General. Pero suman, en sus últimos cinco partidos, tres empates y dos derrotas, lo que puso a pensar a Hernán Cristiante.

“Si no puedo con el paquete, doy un paso al costado. Veo gente acá que quiere trabajar y progresar, tenemos todos que meternos en la misma secuencia. No puedo cuestionarle nada al equipo en voluntad y sacrificio, lo hacen, pero se desarticuló. Si no soy el indicado, tienen que traer al indicado”, dijo en conferencia de prensa, tras el duelo ante los Rayos.

Los números de Hernán Cristante con el FC Juárez

El estratega argentino, de 53 años, arribó el pasado mercado de fichajes de verano, previo al Apertura 2022, luego de su paso por los Gallos del Querétaro. En total ha disputado 29 encuentros, con siete victorias, 10 empates y 12 triunfos.

De hecho, se convirtió en el primer entrenador en meter a los Bravos a un Repechaje del futbol mexicano, desafortunadamente para su causa, el Toluca, club con el que vivió momentos de gloria como futbolista, lo eliminó por pizarra de 3-0.

Este es el calendario del FC Juárez en lo que resta del Clausura 2023

Previo a la Fecha FIFA, los fronterizos visitarán a los Gallos, duelo que marca el regreso de la afición a la Corregidora, el próximo domingo 19 de marzo. Después del partón regresan a casa para recibir al Puebla. En la 14 otra vez serán locales, ahora frente al Atlas; luego viajarán a San Luis para fecha 15, vuelven a salir de casa en la 16 ante Toluca y cierran en su casa con América, duelo al que esperan poder llegar dentro de los puestos del Repechaje del Clausura 2023.