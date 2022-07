Hernán Cristante debutó como técnico de Juárez con empate

Juárez y su técnico, Hernán Cristante, debutaron en el Apertura 2022 a domicilio contra Chivas. Ambas escuadras se dividieron puntos sin goles en el encuentro.

El entrenador argentino, reafirmó la confianza que tiene en su escuadra, “el equipo no lo hizo de mala manera, sabíamos que tendríamos dificultades, pero me gustó la respuesta” declaró después del encuentro.

Con este resultado, el conjunto fronterizo dejó atrás una racha de siete partidos al hilo recibiendo gol del Guadalajara, pero a pesar de no haber recibido gol, Cristante compartió los aspectos a mejorar: “lo que le falta es eso: saber y entender que ellos pueden ganar, que cualquier cancha puede ser una posibilidad de tener los tres puntos” compartió.

Recordemos que los ‘Bravos’ terminaron la campaña pasada en el sótano, con tan sólo tres encuentros ganados de 17; sumaron un total de once puntos, muy por debajo del penúltimo puesto, pero para Hernán Cristante, lo importante es ganar y sumar de tres. “El punto es valioso. Si le doy un valor al cero en la portería, pero no me voy contento. Fue un partido regular que tuvo puntos de buen juego, pero hasta ahí” constató el estratega.

Mexsport

La nueva cara de Juárez

Juárez fue uno de los equipos que más se reforzó para esta temporada, ya que oficializó los traspasos de seis jugadores, y bajo la dirección de Cristante, cuatro de ellos fueron titulares en suelo tapatío: Javier Salas, Jesús Dueñas, Darwin Machís y Alfredo Talavera, quien fue nombrado el mejor jugador del encuentro y que, además, portó el gafete de capitán.

En la segunda jornada de la Liga BBVA MX, Juárez visitará a Xolos, y para Cristante, las modificaciones que se harán en el equipo son de actitud y no de jugadores, “no pienso en el cambio de hombres, sino en el cambio de generación, de cabeza. Este equipo tiene que saber que en el futbol te vas a equivocar, pero si lo haces, es por intentar ganar”, cerró.