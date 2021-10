Héctor Herrera:"El fútbol mexicano está muy por debajo del español”

El mediocampista mexicano, Héctor Herrera está disputando su octavo año en el futbol europeo, donde ha militado en dos equipos: Porto de Portugal y el Atlético de Madrid en España. Tras ser campeón con los colchoneros en la última temporada, ‘HH’ aseguró que el futbol ibérico tiene un nivel mayor que la Liga BBVA MX .

“Hay mucha diferencia todavía entre la Liga y el futbol mexicano. Para mí la Liga es la mejor liga del mundo, es normal que la Liga este muy por arriba de la liga mexicana. Hace mucho que no juego en la liga mexicana y sé que ha crecido muchísimo, pero creo todavía está muy por debajo” dijo Héctor Herrera en conferencia de prensa.

Sin embargo, el futbolista azteca no descarta que La Liga BBVA MX siga mejorando y en algún momento sea catalogada como uno de los mejores torneos del planeta. “Espero algún día mejore y tengamos jugadores de gran calidad, como los tenemos el día de yo y podamos ser una potencia mundial tanto en la selección, como en la liga mexicana”añadió Herrera.

En el tema de su carrera como futbolista profesional, que inició hace 14 años en Pachuca, Héctor ve muy lejos el colgar los botines. Hoy tiene 31 años y es parte de uno de los mejores clubes del mundo. Pero si podría cambiar de equipo el próximo invierno, ya que se termina su contrato con los rojiblancos.

“Lo veo muy lejos (el retiro), me siento bien, espero poder jugar muchos años más. No pienso mucho en el futuro, sino en el presente. Me siento muy contento en el Atlético de Madrid, en la ciudad. Mi familia está contenta, está tranquila y para mí eso es lo principal. Es verdad que estoy al fin de contrato y habrá que tomar decisiones.” Aseguró ‘HH’.

Herrera y su actualidad con la Tri

Por parte de la Selección Azteca, Héctor siente que viven un momento positivo, a pesar de obtener críticas por el modo de juego. Con 14 puntos, cosecha de 4 victorias, dos empates y ninguna derrota, México es líder del octagonal en las eliminatorias de Concacaf para Qatar 2022. Lo que hace que sus jugadores sientan que llegarán en buen momento para hacer buen papel en la Copa del Mundo.

“Al momento estamos bien en la eliminatoria, el mundial está la vuelta de la esquina y yo creo que tenemos. Todavía muchas cosas por mejorar y hacernos más fuertes como grupo y selección. Confío plenamente en que llegaremos en nuestro mejor momento y que la selección vas ser un muy buen mundial, tenemos una mezcla de jugadores de experiencia y camada de jugadores jóvenes que van a complementar.”