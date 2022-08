Herrera pide a Chicharito Hernández y Vela para la Selección Mexicana

Estamos a pocas semanas de que se revele la lista final de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 y una de las posiciones que más dudas ha provocado es la del centro delantero. Sin embargo, Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo, tiene claro qué jugadores deberían de ocupar esa posición.

El exjugador del Atlético de Madrid aseguró que si él tuviera la decisión, llamaría a Chicharito Hernández y a Carlos Vela.

La historia de Alexis Vega, delantero de Chivas | Seamos Héroes

Te puede interesar: Las estrellas de MLS superan en valor la plantilla de la Liga BBVA MX

“Ellos son un año o dos mayores que yo. Si fuera el técnico de la Selección Mexicana claro que los llamaría porque Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es, y Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el fútbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no. Está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos”, señaló en entrevista para TUDN.

Héctor Herrera y las expectativas para Qatar 2022





El Mundial de Qatar 2022 está muy cerca y Héctor Herrera tiene altas expectativas para superar el quinto partido.

“Yo creo que soñando, ilusionándose. Creo que con la nueva generación que tenemos de jugadores y los pocos jugadores que hay de experiencia tendríamos que estar para más de lo que se aspira, más del quinto partido, del famoso quinto partido, que nos pesa tanto decirlo, nos pesa tanto hablar de él, pero es verdad que hay que ver en qué momento llegamos cada jugador, cómo vayamos, pero no tengo duda que mentalmente, físicamente, todos van a llegar bien, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien, y vamos a hacer un buen papel”.

Héctor Herrera y la derrota de Pumas ante Barcelona

Finalmente, Héctor Herrera habló sobre la goleada que sufrió Pumas ante el Barcelona y aceptó que el nivel del futbol mexicano aún está lejos.

“No es la primera vez que hablo de eso y que digo que estamos lejos del nivel del fútbol europeo y terminan por matarme, como siempre lo hacen, pero bueno, yo no voy a mentir y lo que he visto, la realidad es que estamos lejos del futbol europeo, físicamente, tácticamente, técnicamente, en todos los aspectos, por eso es el mejor fútbol del mundo, porque hay una estructura desde dentro de un club, desde las inferiores, una mentalidad y una forma de trabajar diferente que en Latinoamérica o en Sudamérica no hay”.