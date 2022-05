No sé qué afán de buscar sangre, yo fui el responsable: Miguel Herrera

Luego de que se hiciera oficial que Tigres de la UANL recurrió a una alineación indebida en la semifinal de vuelta de la Liga BBVA MX, el conjunto universitario realizó una conferencia de prensa con Mauricio Culebro, Antonio Sancho y Miguel Herrera para aclarar los puntos de lo sucedido.

Herrera, el único responsables

El técnico de los universitarios pidió ya no buscar más culpables y aclaró como al final del encuentro del pasado sábado que el único responsable de la alineación indebida es él.

“No sé que afán de buscar sangre, pero bueno ya los conozco (a los medios de comunicación), lo dije el día del partido el único responsable soy yo, no hay que buscar quién, yo soy el responsable, hoy agradezco a la directiva me ha respaldado, que ha respaldado el proyecto, con estos jugadores que se han matado, con esta afición, tendré que reconocer mi error, me equivoqué desafortunadamente por el afán de buscar el partido, los goles, se los expliqué al final del partido cómo iba a ser la situación, se los expliqué", comentó el estratega en conferencia de prensa.

La polémica con el Patón Guzmán

Por otro lado, el Presidente de los Tigres de la UANL, Mauricio Culebro aclaró el tema del portero Nahuel Guzmán quien fue exhibido en un video insultando a los árbitros tras la derrota frente a los rojinegros.

“Hay que aclarar eso, el comunicado es escueto, en ningún momento dice que nos dice sinvergüenzas, corruptos a nosotros. Nahuel sale en la calentura del juego y empieza a gritar dentro del vestidor. No me siento aludido ni mucho menos, entonces no va por ahí. Yo estuve presente, Nahuel queda caliente del juego por la expulsión, por perder la eliminatoria, pero si alguien tiene una buena relación, soy yo, y ahí queda en la calentura del partido”.

La sanción disciplinaria

Tigres perdió 2-0 la semifinal de vuelta y en el marcador global 5-0 oficialmente frente a los Rojinegros del Atlas.